Liệu “Queen of Tears” có lặp lại thành công của "Hạ cánh nơi anh"?

Theo công ty sản xuất Studio Dragon vào ngày 20/3, "Queen of Tears" đứng thứ 3 trong Top 10 Series toàn cầu (từ 11/3 đến 17/3) do Netflix phát hành trước đó. Như vậy, bộ phim đã tăng 4 bậc so với kết quả tuần trước. Đặc biệt, “Queen of Tears” đánh bại tất cả các bộ phim truyền hình khác trên Netflix Nhật Bản, tạo nên tiếng vang tại quốc gia này.

'Queen of tears': Kdrama hot nhất hiện tại với rating cao lập kỷ lục

Dịch vụ xếp hạng nền tảng OTT FlixPatrol cũng tiết lộ rằng “Queen of Tears” đã đứng đầu bảng xếp hạng TV Show của Netflix Nhật Bản vào ngày 11, ba ngày sau khi công chiếu. Kể từ khi lọt vào Top 10, bộ phim liên tục giữ vững vị trí trong top.

Trang web đánh giá nội dung lớn nhất Nhật Bản Filmmarks cũng chấm cho bộ phim số điểm cao 4,3/5, rất gần với điểm 4,5 của bộ phim "Hạ cánh nơi anh".

Một phân cảnh trong phim "Hạ cánh nơi anh"

Ra mắt vào năm 2019 trên Netflix trong thời điểm đại dịch Covid-19, “Hạ cánh nơi anh” đã nhận được sự yêu thích lớn trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nhật Bản. Theo khảo sát “Mở rộng nội dung K ra nước ngoài năm 2023” do Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc công bố vào tháng 1, “Hạ cánh nơi anh” là một trong những bộ phim truyền hình K mà khán giả Nhật Bản xem thường xuyên, cùng với “Bản tình ca mùa đông”.

“Queen of Tears” kể về cuộc khủng hoảng mà tập đoàn Hong Hae-in ( Kim Ji-won ) và chồng cô là Baek Hyun-woo ( Kim Soo-hyun ) phải đối mặt vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân. Nội dung mới lạ, có nhiều yếu tố hoang đường chính là điểm nhấn giúp "Queen of tears - Nữ hoàng nước mắt" thu hút hàng ngàn khán giả.

Nếu trước kia, phim Hàn quen thuộc với kịch bản nam chính tổng tài chinh phục nữ chính lọ lem, thì ở "Queen of tears", người xem thích thú trước câu chuyện của công chúa Lọ Lem phiên bản nam thời hiện đại.

Nội dung phim xoay quanh cặp đôi Hae In (Kim Ji Won thủ vai) - nữ tổng tài của tập đoàn Queens và chồng cô Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) - Giám đốc pháp lý của tập đoàn này.

Trong khi Baek Hyun Woo trưởng thành ở vùng quê yên bình, bố mẹ làm nông, chăn nuôi bò thì cô nàng Hong Hae In được "ngậm thìa vàng" từ nhỏ. Cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn của Hàn Quốc, là cấp trên của chồng trong công việc. Không những vậy, Hyun Woo còn chịu sự chèn ép, áp lực từ phía các thành viên trong gia đình vợ. Những bất đồng trong công việc cũng là lý do khiến cặp chồng trẻ ngày càng xa cách nhau.

Chỉ sau khi phát sóng 4 tập, bộ phim đã vượt mốc 13% và đang phá kỷ lục rating cao nhất mỗi tuần của chính mình.