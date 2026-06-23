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Ma xó đạt 145 tỷ đồng rồi dừng chiếu, nhà sản xuất nói gì?

Thứ Ba, 09:47, 23/06/2026
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VOV.VN - Dù vẫn duy trì doanh thu ổn định và còn cơ hội chinh phục cột mốc 150 tỷ đồng, "Ma xó" sẽ chính thức rời rạp từ ngày 23/6. Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thành tích hiện tại đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của ê-kíp và quyết định dừng chiếu được đưa ra để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của dự án.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch vừa thông báo phim "Ma xó" sẽ chính thức khép lại hành trình chiếu rạp từ ngày 23/6, dù bộ phim vẫn đang duy trì doanh thu và lượng suất chiếu khả quan sau hơn ba tuần phát hành.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Ngọc Thạch gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành và góp phần giúp bộ phim đạt thành tích vượt ngoài kỳ vọng của ê-kíp.

Anh chia sẻ: “Thật sự doanh thu tới lúc này của phim là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân mình cũng như anh chị em làm cùng. Với mức doanh thu hiện tại, từ phía nhà sản xuất của phim, Thạch thấy hành trình của Ma xó đã hoàn thành một cách vượt kỳ vọng của mình”.

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Theo nhà sản xuất, sau khi thống nhất với đơn vị phát hành, ê-kíp quyết định dừng chiếu bộ phim tại hệ thống rạp để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của dự án trong tương lai.

Nguyễn Ngọc Thạch thừa nhận quyết định này có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu dự án, anh cho rằng đây là lựa chọn phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Ma xó hiện đạt doanh thu khoảng 145 tỷ đồng sau ba tuần công chiếu. Phía ê-kíp cho biết bộ phim đã thu hút khoảng 1,8 triệu lượt khán giả đến rạp.

Ra mắt từ ngày 5/6, Ma xó có sự tham gia của các diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn và Avin Lu. Tác phẩm dài 102 phút, xoay quanh cuộc sống của một cặp vợ chồng nghèo. Theo lời một thầy cúng, người vợ thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma xó để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ đứa con chưa chào đời. Từ đó, những bí mật và bi kịch bị chôn giấu dần được hé lộ.

Sau khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và thu hút nhiều cuộc thảo luận từ khán giả. Nhờ phản hồi tích cực về nội dung cũng như diễn xuất của dàn cast, Ma xó duy trì sức hút ổn định tại phòng vé trong suốt thời gian công chiếu.

Dù đã bước sang tuần chiếu thứ ba, bộ phim vẫn nằm trong nhóm tác phẩm có doanh thu cao tại rạp. Riêng ngày 22/6, Ma xó thu thêm gần 1,2 tỷ đồng từ khoảng 1.500 suất chiếu và đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Với đà tăng trưởng hiện tại, bộ phim được đánh giá hoàn toàn có khả năng chạm mốc 150 tỷ đồng nếu tiếp tục duy trì lịch chiếu. Tuy nhiên, ê-kíp đã quyết định khép lại hành trình ngoài rạp sớm hơn dự kiến để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo của dự án.

Hà Phương/VOV.VN
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