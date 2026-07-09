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"Moana" được khen hay nhất lịch sử phim live-action Disney

Thứ Năm, 11:49, 09/07/2026
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VOV.VN - Phiên bản live-action của "Moana" đang nhận nhiều lời khen khi được đánh giá là một trong những bản làm lại thành công nhất của Disney. Bộ phim không chỉ giữ được tinh thần của tác phẩm hoạt hình gốc mà còn tạo dấu ấn nhờ phần hình ảnh, âm nhạc và diễn xuất.

So với nhiều dự án live-action trước đây của Disney, "Moana" được đánh giá vượt trội. Bộ phim tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp, sự hài hước và màu sắc thần thoại vốn làm nên sức hút của phiên bản hoạt hình ra mắt năm 2016. Thậm chí, đây còn được xem là tác phẩm hiếm hoi mà khán giả mới có thể thưởng thức mà không nhất thiết phải xem bản gốc trước đó.

moana duoc khen hay nhat lich su phim live-action disney hinh anh 1

Những cảnh đầu phim đưa khán giả trở lại đảo Motunui với không gian Polynesia quen thuộc. Dù phần mở đầu có phần giống một sân khấu nhạc kịch được dàn dựng công phu, bộ phim nhanh chóng tạo thiện cảm nhờ sự xuất hiện của bà Tala do Rena Owen thể hiện cùng màn ra mắt của Catherine Laga'aia trong vai Moana.

Lần đầu đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên người Australia ghi điểm nhờ ngoại hình tươi sáng, biểu cảm tự nhiên và giọng hát trong trẻo khi thể hiện ca khúc "How Far I'll Go". Màn trình diễn được đánh giá giúp khán giả dễ dàng hòa mình vào hành trình trưởng thành của cô gái trẻ mang trong mình khát vọng khám phá đại dương.

Một trong những điểm mạnh của bộ phim là sự kết hợp giữa người đóng và kỹ xảo CGI. Hàng loạt yếu tố quen thuộc từ bản hoạt hình như những con sóng biết "trò chuyện", đội quân cướp biển Kakamora, hình xăm sống động của Maui hay con cua khổng lồ Tamatoa đều được tái hiện mượt mà, tạo nên thế giới vừa chân thực vừa giàu chất cổ tích.

moana duoc khen hay nhat lich su phim live-action disney hinh anh 2
Dwayne Johnson một lần nữa đảm nhận vai á thần từng được chính anh lồng tiếng trong phiên bản hoạt hình.

Nhiều bản live-action của Disney từng gây tranh cãi vì chưa thể vượt qua cái bóng của phiên bản hoạt hình. "Người đẹp và Quái vật" bị nhận xét thiếu cảm xúc, "Aladdin" gây ấn tượng nhờ sức hút của Will Smith nhưng vẫn khó thay thế dấu ấn của Robin Williams, còn "Nàng tiên cá" chưa tái hiện được vẻ kỳ ảo của thế giới đại dương. Trong bối cảnh đó, "Moana" được đánh giá là bước tiến đáng kể của Disney ở dòng phim chuyển thể người đóng.

Nhân vật Maui tiếp tục là điểm sáng của bộ phim. Dwayne Johnson một lần nữa đảm nhận vai á thần từng được chính anh lồng tiếng trong phiên bản hoạt hình. Với ngoại hình vạm vỡ, mái tóc dài đặc trưng cùng phong thái tự tin, nam diễn viên được nhận xét hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Bên cạnh đó, anh còn mang đến hình ảnh Maui có phần sắc sảo và giàu năng lượng hơn, giúp những màn đối đáp giữa Maui và Moana trở thành điểm nhấn của câu chuyện.

 

Âm nhạc tiếp tục là yếu tố góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim. Sau gần một thập kỷ, các sáng tác của Lin-Manuel Miranda và Opetaia Foa'i vẫn giữ được sức sống với những giai điệu giàu cảm xúc. Các ca khúc quen thuộc được làm mới nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản, đồng hành cùng hành trình Moana vượt qua rạn san hô, đối mặt với nỗi sợ hãi và khám phá sứ mệnh của bản thân.

Ở cao trào, cuộc đối đầu với Te Kā và khoảnh khắc trả lại trái tim cho Te Fiti vẫn được giữ gần như nguyên vẹn so với bản hoạt hình. Màn chuyển biến từ ngọn lửa dữ dội sang hòn đảo xanh tươi tiếp tục mang lại cảm xúc mạnh mẽ, khép lại hành trình bằng thông điệp về sự chữa lành và kết nối với thiên nhiên.

Dù vẫn khó có thể thay thế sức ảnh hưởng của bộ phim hoạt hình năm 2016, phiên bản live-action "Moana" được đánh giá là một tác phẩm đủ sức đứng cạnh bản gốc. Bộ phim không chỉ tái hiện thành công câu chuyện quen thuộc mà còn cho thấy Disney đã có bước tiến đáng kể trong việc chuyển thể các tác phẩm hoạt hình kinh điển sang phiên bản người đóng.

Hà Phương/VOV.VN
Nguồn: Variety
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