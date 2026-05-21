Từ phim bom tấn Disney+ đến tranh cãi lịch sử: Điều gì xảy ra với “Perfect Crown”?

Bộ phim “Perfect Crown” ban đầu có tựa đề là “Vợ của Đại Hoàng tử Thế kỷ 21”, đã kết thúc vào ngày 16/5 với tỷ lệ người xem cao nhất đạt 13,8%. Phim cũng đạt được thành công lớn toàn cầu trên Disney+, nơi nó được cho là đã trở thành loạt phim Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên toàn thế giới chỉ trong vòng một tháng sau khi phát hành.

Nhưng thay vì ăn mừng tỷ lệ người xem, các cuộc thảo luận trực tuyến ngày càng tập trung vào những cáo buộc về sự không chính xác lịch sử và những biểu tượng mà một số người cho là làm suy yếu Hàn Quốc.

Áp phích quảng cáo phim "Perfect Crown" (bên trái) và "Joseon Exorcist". (Ảnh: MBC-SBS)

Phản ứng dữ dội đến mức hai diễn viên chính IU và Byeon Woo Seok đã đăng lời xin lỗi công khai trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân của họ. Đạo diễn Park Joon Hwa cũng đã lên tiếng về những lời chỉ trích trong cuộc phỏng vấn sau tập cuối cùng: “Tác giả đã phải vật lộn rất nhiều. Họ rất tiếc vì đã gây khó chịu cho người xem và đang trải qua thời gian khó khăn”.

Bộ phim lấy bối cảnh ở một “phiên bản khác” của Hàn Quốc hiện đại, nơi chế độ quân chủ lập hiến tồn tại. Ban đầu, nhiều khán giả coi bộ phim như một tác phẩm lãng mạn giả tưởng hơn là một tác phẩm lịch sử nghiêm túc, nhưng sự chỉ trích ngày càng gia tăng vì các bộ phim lịch sử giả tưởng trước đây thường đưa ra lời giải thích về việc chế độ quân chủ Hàn Quốc tồn tại đến thời hiện đại như thế nào.

Các nhà phê bình cho rằng “Perfect Crown” đã không thể xây dựng một dòng thời gian hư cấu thuyết phục, mặc dù có sự khác biệt so với lịch sử thực tế của Hàn Quốc khoảng 200 năm trước đó.

Một cảnh trong phim “Perfect Crown”. (Ảnh: MBC)

Giáo viên lịch sử nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Tae Sung cũng đã công khai chỉ trích ê kíp sản xuất: “Tôi hy vọng các nhà sản xuất sẽ tôn trọng các nhà sử học. Tại sao họ sẵn sàng chi hàng trăm triệu won cho phí diễn viên nhưng lại không muốn chi dù chỉ một phần nhỏ số tiền đó cho nghiên cứu lịch sử?”

Khi làn sóng phản đối ngày càng gia tăng, nhiều khán giả Hàn Quốc đang so sánh bộ phim này với bộ phim truyền hình “Joseon Exorcist” của đài SBS, bộ phim đã bị hủy bỏ vào năm 2021 sau khi chỉ phát sóng hai tập do bị chỉ trích dữ dội vì bị cáo buộc xuyên tạc lịch sử.

Byeon Woo Seok (trái) và IU. (Ảnh: Xportsnews)

Vào thời điểm đó, các nhà tài trợ nhanh chóng rút lui, chính quyền địa phương ngừng hợp tác sản xuất và đài SBS đã đưa ra lời xin lỗi công khai trước khi hủy bỏ hoàn toàn loạt phim.

Một số nhà phê bình trực tuyến hiện đang cáo buộc MBC đạo đức giả, chỉ ra rằng đài truyền hình này đã chỉ trích gay gắt bộ phim “Joseon Exorcist” trong các bản tin thời sự vào thời điểm đó, trong khi lại khá im lặng về những tranh cãi xung quanh chính bộ phim của mình.

Làn sóng phản đối mới này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu các đài truyền hình Hàn Quốc có tiếp tục sản xuất phim truyền hình lịch sử giả tưởng, đặc biệt là những câu chuyện lịch sử thay thế liên quan đến triều đại Joseon, trong bối cảnh công chúng ngày càng nhạy cảm hơn về việc tái hiện lịch sử một cách chính xác.