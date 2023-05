"Người Dơi" Ben Affleck và sự trở lại ngoạn mục trong năm 2023

Không chỉ ghi điểm với nhiều vai diễn đình đám như Batman trong Vũ trụ Điện ảnh mở rộng DC, hay anh chồng bất hạnh Nick Dunne trong "Gone Girl"…, Ben Affleck còn được cả giới chuyên môn lẫn khán giả công nhận là một trong những tài năng cực kỳ xuất chúng tại Hollywood trong các vai trò diễn viên, biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Ben Affleck hiện sở hữu một tượng vàng Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất với "Good Will Hunting" (1998) trong vai trò biên kịch, và một tượng vàng Oscar ở hạng mục Phim điện ảnh xuất sắc nhất với bộ phim "Argo" (2013) trong vai trò nhà sản xuất. Ngoài ra, ông xã nhà Jennifer Lopez còn là chủ nhân của 3 giải Quả Cầu Vàng (Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim Chính kịch xuất sắc nhất) và 2 giải BAFTA (Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim xuất sắc nhất).

Sau loạt sóng gió trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp nhiều năm qua, Ben Affleck đang từng bước lấy lại phong độ, lấy lại vị thế của mình nơi kinh đô điện ảnh. 2023 hứa hẹn sẽ là một năm cực kỳ bùng nổ của nam diễn viên với hàng loạt dự án chất lượng.

"Air"

Bộ phim "Air" kể về quá trình ra đời của thương hiệu giày thể thao Air Jordan, và câu chuyện về mối quan hệ đột phá giữa vận động viên huyền thoại Michael Jordan ở giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp với bộ phận bóng rổ non trẻ của hãng thể thao thời trang Nike.

Vào cuối thập niên 1980, Michael Jordan bấy giờ mới 18 tuổi, nổi lên như một tài năng sáng giá trên sân bóng rổ khi bắt đầu thi đấu ở giải chuyên nghiệp NBA. Trong khi các ông lớn như Adidas hay Converse săn lùng những cái tên hàng đầu thế giới để quảng bá cho thương hiệu, Sonny Vaccaro (Matt Damon thủ vai), người phụ trách marketing của Nike lại quyết tâm theo đuổi ngôi sao trẻ Michael Jordan, và tìm tới mẹ anh là Deloris Jordan (Viola Davis thủ vai), người có ảnh hưởng to lớn với cuộc đời Michael.

Quyết định gắn bó với Michael Jordan, cùng điều khoản phải trích doanh thu trên mỗi đôi giày bán được nếu như Jordan trở thành nhà vô địch nước Mỹ đã tạo nên nhiều ý kiến phản đối trong nội bộ Nike. Và rồi, thành công của thương vụ Air Jordan đã làm thay đổi thế giới thể thao cũng như văn hóa đại chúng.

Đảm nhận vai diễn người sáng lập kiêm CEO Phil Knight của Nike, Ben Affleck thể hiện hoàn hảo hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, một nhân vật quan trọng, có tiếng nói quyết định cho dự án Air Jordan lịch sử. Đồng thời, trên cương vị đạo diễn của phim, anh xuất sắc mang tới một câu chuyện cảm động, cùng nhiều bài học kinh doanh truyền cảm hứng với tầm nhìn vĩ đại.

"Hypnotic"

"Hypnotic" xoay quanh hành trình phá án của thám tử Daniel Rourke (do Ben Affleck thủ vai). Anh vô tình để lạc mất cô con gái bé bỏng Lev. Sống trong ân hận và day dứt, Daniel quyết tâm tìm lại Lev bằng mọi giá. Không lâu sau đó, Daniel tham gia điều tra vụ cướp quy mô lớn và vô cùng bí ẩn. Tình cờ vụ cướp này lại có mối liên hệ mật thiết với vụ mất tích của con gái anh. Vị thám tử giàu kinh nghiệm sớm nhận ra mọi đầu mối đều hướng về một người đàn ông có sức mạnh thôi miên, bẻ cong thực tại. Với sự hỗ trợ của nhà ngoại cảm Diana Cruz, Daniel bắt đầu truy đuổi hắn và tìm mọi cách để đưa con gái mình trở về nhà an toàn.

Bên cạnh Ben Affleck, phim còn có sự tham gia của Alice Braga - được biết tới qua các vai diễn trong "The Suicide Squad", "I Am Legend", và William Fichtner - ngôi sao của series truyền hình "Vượt ngục" (Prison Break) đình đám.

"The Flash"

Vào năm 2016, Ben Affleck đầu quân cho DC và hóa thân thành siêu anh hùng Batman trong bộ phim thứ hai của DCEU (DC Extended Universe - Vũ trụ DC mở rộng) mang tên "Batman v Superman: Dawn of Justice". Batman của Ben được đông đảo fan hâm mộ đón nhận vì sự nam tính, mạnh mẽ, chín chắn nhưng cũng rất giàu tình cảm. Năm 2023, khán giả sẽ gặp lại Batman của Ben Affleck trong bom tấn siêu anh hùng "The Flash".

Trước đây, nhân vật Flash (tên thật là Barry Allen) đã có một series truyền hình vô cùng thành công với sự tham gia của Grant Gustin trong vai nam chính. Còn phim điện ảnh "The Flash" ra mắt tháng 6/2023 sẽ là tựa phim điện ảnh riêng đầu tiên của siêu anh hùng này, được thủ vai bởi Ezra Miller.

Phim lấy cảm hứng từ tập truyện Flashpoint, khi Barry sử dụng năng lực của mình, quay trở lại quá khứ nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ cậu, dẫn đến sự xáo trộn dòng thời gian và diễn biến của vũ trụ DC. Cũng vì lẽ đó, hai phiên bản "Batman" nổi tiếng - được Michael Keaton thủ vai (người từng thành công vang dội với hai phần phim "Batman" - 1989 và "Batman Returns" -1992 đạo diễn Tim Burton do đạo diễn); và do Ben Affleck thủ vai - sẽ cùng góp mặt trong "The Flash". Sự kết hợp này là điều khiến khán giả không khỏi tò mò.

"The Flash" dự kiến khởi chiếu tại rạp vào 16/6./.