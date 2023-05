Những phiên bản nàng tiên cá ấn tượng trên màn ảnh, sân khấu

Phiên bản tiên cá hoạt hình Disney

Phiên bản Ariel đầu tiên và kinh điển nhất cho đến hiện tại không ai khác ngoài bản hoạt hình ra mắt năm 1989 của Disney. Hình tượng nàng công chúa biển cả với nước da trắng, tóc đỏ và đôi mắt tò mò đã khắc sâu trong tâm trí khán giả. Sau "The Little Mermaid 1989", cô tiếp tục góp mặt trong các dự án như "The Little Mermaid 2: Return to the Sea", "Little Mermaid: Ariel’s Beginning" và phiên bản truyền hình năm 1992.

Ariel của "Once Upon a Time"

"Once Upon a Time" là dự án phim đặc biệt kéo dài gần 10 năm của đài ABC khi khai thác góc nhìn khác của các nhân vật quen thuộc nhà Disney. Bên cạnh Bạch Tuyết, Mulan.. thì nàng tiên cá Ariel cũng có phiên bản riêng gợi cảm cho mình. JoAnna Garcia là người thể hiện vai Ariel trong phim. Không chỉ là Ariel thông thường, cô nàng này còn có khả năng siêu nhiên của một tiên cá huyền thoại: Thôi miên bằng giọng hát hay bơi với tốc độ cao… Ngoài ra, Ariel của Once upon a Time còn có thể du hành giữa nhiều thế giới khác nhau.

Ariel của nhạc kịch Broadway

Tiên cá Ariel có phiên bản nhạc kịch Broadway lần đầu vào năm 2008, cụ thể do nữ diễn viên tài năng Sierra Boggess thế hiện. Phần trình diễn của Boggess đã giúp cô mang về giải Nữ diễn viên nhạc kịch xuất sắc của giải Drama Desk Award, cũng như còn được đích thân Jodi Benson - nữ diễn viên lồng tiếng cho Ariel hoạt hình đến xem. Để thể hiện vai diễn khó khăn dưới nước này, Boggess đã đeo chân vịt có bánh xe để mô tả cảnh bơi lượn.

Ariel phiên bản người đóng của Disney

Gần đây nhất, phiên bản nàng tiên cá Ariel của "The Little Mermaid 2023" nhận được sự chú ý không nhỏ của khán giả. Việc chọn nữ diễn viên gốc Phi Halle Bailey vào vai Ariel trở thành bước ngoặt lớn của Disney. Ngôi sao Gen Z được chấm ngay từ vòng tuyển chọn, phần lớn nhờ vào giọng hát nội lực và hợp với phong cách Nhà Chuột. Ngoài màu da, phiên bản Ariel của Bailey còn có điểm khác biệt về kiểu tóc, cũng như một số nét tính cách so với hoạt hình.

Tuy từng gặp một số tranh luận trái chiều nhưng nhìn chung, "The Little Mermaid" sắp tới của Disney được dự đoán sẽ thành công, mang về 115 triệu USD doanh thu tuần mở màn và dễ dàng đạt con số “tỷ đô” như một số phim live-action trước đó.

"The Little Mermaid" khởi chiếu vào ngày 26/5./.