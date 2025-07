Những vai diễn để đời của mỹ nhân sexy nhất thế giới Scarlett Johansson

Scarlett Johansson là một trong những nữ diễn viên nổi bật của Hollywood, được biết đến với khả năng hóa thân đa dạng với nhiều vai diễn trên màn ảnh, từ phim độc lập, tâm lý, khoa học viễn tưởng, hài kịch hay nhạc kịch.

Tính cả doanh thu từ bộ phim đang ra mắt "Jurassic World: Rebirth" (Thế giới khủng long: Tái sinh), Scarlett Johansson hiện đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu khoảng 14,8 tỷ USD, chính thức vượt qua Samuel L. Jackson (14,6 tỷ USD) và Robert Downey Jr. (14,3 tỷ USD) để trở thành diễn viên có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Scarlett Johansson trên thảm đỏ ra mắt "Jurassic World: Rebirth". Ảnh: MyDaily

Cô là nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới kể từ năm 2018, đồng thời cũng nhiều lần xuất hiện trong danh sách 100 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới của Forbes. Nữ minh tinh cũng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2021 và 2025.

Cô nhận được nhiều giải thưởng cao quý, bao gồm một giải Tony và một giải BAFTA, cũng như hai đề cử giải Oscar và năm đề cử giải Quả cầu vàng. Scarlett Johansson từng được tạp chí Esquire bình chọn là mỹ nhân sexy nhất thế giới.

Sở hữu sự nghiệp diễn xuất trải dài qua nhiều thể loại và phong cách, Scarlett Johansson ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng. Dưới đây là một số vai diễn nổi bật của nữ diễn viên cho đến thời điểm hiện tại.

Ghost World (2001)

Scarlett Johansson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1994 nhưng tới đầu thập niên 2000, cô mới bắt đầu gây chú ý khi tham gia tác phẩm độc lập "Ghost World" của đạo diễn Terry Zwigoff. Câu chuyện xoay quanh hai cô bạn thân Enid (Thora Birch) và Rebecca (Scarlett Johansson), vừa tốt nghiệp trung học và đang loay hoay tìm chỗ đứng trong thế giới thực. Bộ phim xoay quanh việc họ khám phá thế giới xung quanh, đối mặt với sự trưởng thành và những bất ổn trong mối quan hệ của chính mình. Phim được đề cử Giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Scarlett Johansson vào vai Rebecca trong "Ghost World" (Ảnh: yardbarker)

Lost in Translation (2003)

2 năm sau, Scarlett Johansson có thêm dấu mốc trong sự nghiệp với vai Charlotte trong phim "Lost in Translation" của đạo diễn Sofia Coppola. "Lost in Translation" kể về cuộc gặp gỡ tại một khách sạn ở Tokyo của hai người Mỹ khác nhau về mọi mặt. Một người là người đàn ông Bob Harris (Bill Murray), ngôi sao điện ảnh tới Nhật Bản để quay quảng cáo rượu. Người còn lại là Charlotte (Scarlett Johansson), cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đến đây cùng người chồng nhiếp ảnh gia bận rộn. Vai diễn trong "Lost in Translation" đem về cho Scarlett đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên và giải thưởng BAFTA đầu tiên trong sự nghiệp.

Scarlett Johansson trong "Lost in Translation" (Ảnh: yardbarker)

Match Point (2005)

Scarlett Johansson gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ đẹp nóng bỏng trong phim "Match Point" của đạo diễn Woody Allen. Phim kể về Chris Wilton (Jonathan Rhys Meyers), một vận động viên quần vợt giải nghệ, cưới người vợ thuộc gia đình giàu có. Tuy nhiên, anh lại say mê cô bạn gái của em vợ có vẻ đẹp ngọt ngào (Scarlett Johansson). Vai diễn này tiếp tục đem về đề cử Quả Cầu Vàng thứ ba trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Scarlett Johansson kết hợp cùng Jonathan Rhys Meyers trong "Match Point" (Ảnh: yardbarker)

Iron Man 2 (2010)

Một trong những vai diễn để đời của Scarlett Johansson phải kể đến Black Widow trong bom tấn "Iron Man 2". Cô vào vai Natalie Rushman - góa phụ đen, một bậc thầy chiến đấu tay không. Theo Celebrity Net Worth, Scarlett Johansson thu về 400.000 USD khi tham gia phim "Iron Man 2". Sau thành công của tác phẩm, thù lao cô nhận được trong các dự án sau tăng vọt. Sau đó, cô tiếp tục nhận cát-xê 15 triệu USD cho mỗi phim "Avengers: Infinity War" và "Avengers: Endgame".

Một trong những vai diễn để đời của Scarlett Johansson là Black Widow trong "Iron Man 2" (Ảnh: yardbarker)

Marriage Story (2019)

"Marriage Story" là một trong những vai diễn mang tính cá nhân và đầy cảm xúc nhất trong sự nghiệp của Scarlett Johansson. Trong phim, cô vào vai Nicole Barber – một nữ diễn viên đang trải qua cuộc ly hôn đầy tổn thương với chồng cũ (do Adam Driver thủ vai). Vai diễn này đặc biệt ý nghĩa bởi Scarlett Johansson từng chia sẻ cô bước vào quá trình quay phim khi bản thân cũng đang đối mặt với những đổ vỡ trong hôn nhân, khiến cảm xúc của nhân vật Nicole trở nên chân thật và gần gũi hơn bao giờ hết. Diễn xuất của người đẹp trong phim gây xúc động mạnh mẽ và đem về cho cô đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Scarlett Johansson trong "Marriage Story" (Ảnh: yardbarker)