"Thế giới khủng long" có mỹ nhân Scarlett Johansson đóng vượt kỳ vọng doanh thu

"Thế giới khủng long: Tái sinh" (Jurassic World: Rebirth) đã vượt xa kỳ vọng trong tuần đầu công chiếu, với doanh thu mở màn hơn 318 triệu USD trên toàn thế giới so với dự đoán ban đầu cho rằng phim có thể đạt 260 triệu USD.

Bộ phim ra mắt vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4/7 tại Mỹ, khởi chiếu tại các rạp chiếu phim Mỹ vào ngày 2/7. Bộ phim đã thu về hơn 147 triệu USD doanh thu trong 5 ngày (từ 2-6/7) tại Mỹ và Canada, đạt doanh thu 171 triệu USD tại các quốc gia còn lại trên thế giới.

"Thế giới khủng long" có sự góp mặt của mỹ nhân Scarlett Johansson. Ảnh: UNIVERSAL

Trước đó, hãng phim Universal ước tính phim sẽ đạt doanh thu khoảng 100-120 triệu USD tại Bắc Mỹ và gấp đôi con số đó ở thị trường nước ngoài trong những ngày đầu ra mắt. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Gareth Edwards, "Thế giới khủng long: Tái sinh" quy tụ dàn sao như Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend…

Các nhà sản xuất không quá lạc quan về doanh thu của bộ phim vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4/7 không phải là dịp người dân ra rạp xem phim. Giới phê bình đưa ra nhiều phản ứng trái chiều về bộ phim. Peter Bradshaw của tờ The Guardian đặc biệt hào hứng khi chấm phim 4 sao. Ông nhận xét: “Bộ phim mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu khi tái hiện phong cách của Spielberg, với những cảnh khủng long đầy kịch tính, các pha rượt đuổi nghẹt thở và yếu tố hài hước được lồng ghép khéo léo”.

Mỹ nhân Scarlett Johansson chia sẻ về quá trình quay phim: "Một trong những phần khó khăn nhất khi làm phim là chúng tôi không thực sự chiến đấu với những con khủng long. Chúng tôi đang chiến đấu với một quả bóng tennis trên cây gậy. Việc quay những cảnh này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung liên tục, mặc dù không hẳn giống như việc chiến đấu với khủng long thật sự".

"Thế giới khủng long: Tái sinh" được kỳ vọng sẽ có lãi bởi ngân sách sản xuất phần này tương đối hạn chế, chỉ 180 triệu USD so với 845 triệu USD của hai phần trước đó. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy doanh thu của phim thấp hơn so với các phần "Thế giới khủng long" trước đó. Phần "Tái sinh" thu về được 91,5 triệu USD trong cuối tuần đầu ra mắt, ít hơn đáng kể so với "Vương quốc sụp đổ" (148 triệu USD) và "Lãnh địa" (145 triệu USD) trong khoảng thời gian đầu khởi chiếu.

Ảnh: UNIVERSAL

Tại thị trường Việt Nam, "Thế giới khủng long: Tái sinh" hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày. Tính đến sáng 8/7, tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 24,7 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Cuối tuần qua, dự án của đạo diễn Gareth Edwards cũng đứng đầu với doanh thu hơn 21 tỷ đồng.

Phim lấy bối cảnh 5 năm sau sự kiện của "Thế giới khủng long: Lãnh địa", khi hệ sinh thái toàn cầu không còn phù hợp để loài khủng long sinh tồn. Những cá thể còn sót lại rút về một vùng xích đạo biệt lập, nơi 3 sinh vật khổng lồ nhất trên cạn, dưới biển và bầu trời đang sở hữu loại ADN đặc biệt - chìa khóa cho một loại thuốc cứu sống loài người.

Nữ điệp viên dày dạn kinh nghiệm Zora Bennett (Scarlett Johansson đóng) được thuê dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm trong sứ mệnh tuyệt mật: tiếp cận vùng đất nguy hiểm bậc nhất hành tinh - hòn đảo từng là cơ sở nghiên cứu tuyệt mật của Công viên Kỷ Jura - để thu thập vật liệu di truyền quý giá. Tại đây, họ bất ngờ vướng vào cuộc chiến sinh tồn cùng một gia đình dân thường vô tình trôi dạt tới đảo sau khi bị khủng long dưới biển tấn công.