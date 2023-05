Nicholas Hoult - mỹ nam chuyên các vai “độc - lạ”

"Renfield tay sai của quỷ" (tựa gốc: Renfield) là bộ phim kinh dị - hài đánh dấu chương “tái khởi động” cho Vũ trụ Quái vật của Universal. Thành công lớn của phim không chỉ đến từ “Dracula” Nicolas Cage, mà còn có cả tài tử Nicholas Hoult trong vai nam chính. Nổi tiếng với những vai “quái” trên màn ảnh, cùng xem Nicholas Hoult đã có hành trình chinh phục đam mê diễn xuất của mình ra sao.

Tài không đợi tuổi

Sinh năm 1989, Nicholas Hoult có bố là phi công thương mại, còn mẹ là giáo viên dạy piano. Tên giữa của anh là Caradoc, có nghĩa là “đứa con được yêu thương”. Bên cạnh người anh cả, Hoult còn có 1 chị gái, 1 em gái cũng theo diễn xuất. Có thể nói, dòng máu” điện ảnh đã chảy dài trong những đứa con nhà Hoult từ rất sớm. Lúc nhỏ, anh thường được chị và em gái dẫn đi học balê, nuôi dưỡng tình yêu dành cho nghệ thuật.

Anh thể hiện tài năng của mình trên sân khấu, qua các vở như "Hồ Thiên Nga" hay "Kẹp Hạt Dẻ" của Nhà hát Quốc gia tại Anh Quốc. Khi học trung học, Nicholas Hoult đã có vai chính đầu tiên cho mình nhờ casting. Anh góp mặt trong dự án tuổi teen Skins vào năm 2006, chính thức trở thành diễn viên thực thụ.

Trai đẹp “xấu xí” trên màn ảnh

Sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng Nicholas Hoult, trớ trêu thay, rất hiếm khi “khoe” điều này trên màn ảnh. Nhắc đến Hoult là phải nhắc đến một loạt vai diễn với phần tạo hình độc đáo, không giống ai và thậm chí là “xấu xí”. Sau những năm đầu mài giũa bằng những dự án chính kịch - xã hội, Nicholas Hoult chính thức “gây sốt” màn bạc nhờ đóng 2 bom tấn "Clash of the Titans" và "X-Men: First Class". Cả hai nhân vật Eusebios và dị nhân Beast đều đánh dấu sự lột xác của tài tử 8X, cho thấy hình ảnh cực mới lạ.

Song song với vai diễn dài hơi Beast, Hoult tiếp tục khiến công chúng bất ngờ với một loạt vai cực dị, như chàng thây ma R biết yêu trong Warm Bodies, tay đua Nux trong Mad Max: Fury Road, hay Robert Harley trong The Favourite. Ngay cả đến với The Menu, anh có tạo hình hiện đại thông thường nhưng vẫn bị ghét vì nhân vật gây ức chế. Và mới nhất là trong phim "Renfield tay sai của quỷ", chàng nam chính tiếp tục có tạo hình “không giống người”, với làn da nhợt nhạt và gương mặt gây ám ảnh.

Hiện tại, Nicholas Hoult đã có 2 lần được đề cử Quả cầu vàng, cũng như được đề cử ở những giải như BAFTA, Emmy… Năm 2012, anh lọt danh sách 30 under 30 của tạp chí Forbes.

Trở lại với vai “ô sin” của ma cà rồng

Trở lại màn ảnh trong năm 2023 với "Renfield tay sai của quỷ", Nicholas Hoult cho thấy hơi thở “cái chết” khi thủ vai phụ tá của Bá tước Dracula. Sau nhiều năm, thế kỷ phục vụ cho ngài, Renfield tìm thấy tình yêu của đời mình - cô cảnh sát Rebecca và muốn nghỉ hưu. Kể từ đây, Renfield đặt mình ở thế đối đầu với Dracula, tạo nên nhiều màn chạm trán gay cấn. Ngồi xuống với chương trình podcast Inside Total Film, Nicholas Hoult đã chia sẻ cảm nghĩ của mình và mong muốn “tạo nên di sản riêng” với vai Renfield.

“Rõ ràng ai cũng biết Dracula trên màn ảnh, và có phiên bản mà họ yêu thích riêng. Còn Renfield không thường xuyên góp mặt, là nhân vật tuyến phụ nên tôi có sự tự do trong cách thể hiện mà không sợ trùng lặp”, Hoult cho biết. “Nhân vật này kiệt sức khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ phải tiếp tục làm các công việc bẩn thỉu để phục vụ Dracula.” Anh đánh giá. “Renfield suy sụp, chán nản và gần như tuyệt vọng khi tìm kiếm một lối thoát nhằm trở lại với một cuộc sống bình thường mà mình đã bỏ lỡ. Mối quan hệ giữa Renfield và Dracula là một mối quan hệ chủ – tớ độc hại. Họ đã ở bên nhau quá lâu và thực sự biết cách nói và làm những điều khiến cho đối phương nổi giận hay buồn bã.” Anh chia về ấn tượng của mình với thế giới nội tâm của Renfield.

Mặt khác, Hoult vẫn bám theo mô tả trong tiểu thuyết nguyên tác của Bram Stoker, cũng như “trộm” một số bí quyết từ nhiều đàn anh đi trước, điển hình như cách cười và điệu bộ của Dwight Frye ở Dracula 1931./.