NSND Lê Khanh làm bà nội quyền lực, sắc sảo trong phim mới "Nơi giấc mơ tìm về"

“Nơi giấc mơ tìm về” - bộ phim sắp lên sóng VTV quy tụ dàn những gương mặt kỳ cựu như NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, NSƯT Đỗ Kỷ... cùng dàn diễn viên trẻ như Lãnh Thanh, Việt Hoa, Minh Thu, Thục Anh. Phim xoay quanh câu chuyện về khoảng cách thế hệ trong gia đình - một đề tài không mới nhưng đầy thú vị và chứa đựng những bài học sâu sắc. Phim được đạo diễn Trịnh Lê Phong dàn dựng, chủ yếu về chuyện bà Lan (NSND Lê Khanh) và cháu nội Gia An (Lãnh Thanh).

NSND Lê Khanh và NSND Trọng Trinh trong một cảnh phim.

Bà Lan, chồng mất sớm, một mình lèo lái công ty gia đình, mong muốn Gia An (Lãnh Thanh) - đứa cháu nội duy nhất sẽ gánh vác công ty thay mình. Trong khi đó Gia An, một thanh niên năng động, thông minh nhưng lại ưa thích cuộc sống tự do, có phần phóng túng, không hào hứng nối nghiệp gia đình, nhất là khi cậu hiểu tính cách nguyên tắc, hay áp đặt của bà mình.

Lãnh Thanh và Minh Thu trong phim

Đây là dự án "Bắc tiến" đầu tiên của Lãnh Thanh.

Bà Lan để hai cánh tay đắc lực của mình là ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ), Phó Giám đốc và thư ký Phương (Việt Hoa) trợ giúp Gia An trong quá trình chuyển giao. Từ thái độ đối phó, tiêu cực, Gia An dần cảm thấy thích thú với công việc, đồng thời chứng tỏ được năng lực của mình, xử lý nhiều khó khăn, dẫn dắt công ty phát triển. Tưởng chừng mọi việc diễn ra êm ả thì Gia An phát hiện những bí ẩn liên quan đến cái chết của bố mẹ mình, khiến anh mắc kẹt giữa sự thù hận và ơn huệ...

NSND Lê Khanh vào vai người bà sắc sảo, quyền lực

Bằng lối kể chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm vốn là sở trường của đạo diễn Trịnh Lê Phong, "Nơi giấc mơ tìm về" không nhiều drama mà thay vào đó là những tình huống, câu chuyện nhỏ về mâu thuẫn thế hệ, cách hành xử giữa các thành viên trong gia đình để ai nhìn vào cũng có thể tìm thấy những điều quen thuộc.

Diễn viên Việt Hoa vai thư ký Phương

Trở lại với phim truyền hình sau 5 năm "rực rỡ" với các dự án điện ảnh, NSND Lê Khanh chia sẻ, phim truyền hình chính là “gia đình” thân thương mà bà nhất định phải quay trở về. Vai diễn bà Lan là một thử thách mới mẻ, hứa hẹn đem đến khán giả một nét diễn khác, một hình ảnh khác của nghệ sĩ.

Dự án "Nơi giấc mơ tìm về" cũng là lần đầu tiên Bắc tiến của diễn viên trẻ Lãnh Thanh. Anh là người gốc Bắc nhưng bước vào nghề diễn và nổi tiếng tại phía Nam với các dự án "Chị chị em em", "Tháng năm rực rỡ"... Nam diễn viên chia sẻ anh muốn thông qua vai diễn Gia An để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả của truyền hình.

Còn diễn viên Việt Hoa cho biết, cô được học hỏi nhiều điều từ các gương mặt gạo cội và có cảm nhận thân thuộc, nhẹ nhàng khi đóng "Nơi giấc mơ tìm về".

Phim dự kiến phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần./.