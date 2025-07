NSƯT Võ Hoài Nam và ký ức suýt gặp nạn trên phim trường "Vua bãi rác"

Trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt tuần này, NSƯT Võ Hoài Nam xuất hiện với vai trò khách mời, cùng ôn lại những dấu ấn đáng nhớ về bộ phim điện ảnh "Vua bãi rác" (2002) – tác phẩm giúp anh ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả và mang về giải Diễn viên trẻ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 47. Tại đây, nam nghệ sĩ tiết lộ một kỷ niệm hậu trường chưa từng công bố – khoảnh khắc suýt gặp nạn khi thực hiện cảnh quay với trực thăng, khiến cả đoàn phim “hú vía”.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ trong chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt tuần này. Ảnh: VTV

“Tôi nhìn thấy trực thăng là linh cảm có chuyện không ổn. Tôi có cảm giác nó sẽ bay quá cao hoặc xoáy gió mạnh. Lúc đó tôi mới nói với phi công rằng: ‘Bay thấp thôi anh ơi, đừng cao quá, quần chúng đông lắm, nguy hiểm lắm’”, NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ trong chương trình.

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, cảnh quay khi ấy là một trong những phân đoạn hoành tráng nhất phim – tái hiện “đám cưới trong mơ” giữa bãi rác. Để tạo hiệu ứng thị giác sinh động và mang tính biểu tượng, đoàn phim quyết định huy động một chiếc trực thăng thật, kết hợp cùng hàng chục diễn viên quần chúng và đạo cụ dân dã như lông gà, lông vịt được tung lên không trung để mô tả một đám cưới mang màu sắc “đời”.

NSƯT Võ Hoài Nam trong phim "Vua bãi rác".

Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra sau đó không lâu. Ngay khi cảnh quay kết thúc, chiếc trực thăng bất ngờ dừng hoạt động giữa không trung.

“Trực thăng đột ngột chết máy. Tất cả mọi người đều đứng tim. Nếu nó rơi thì hậu quả không biết thế nào”, NSƯT Võ Hoài Nam kể lại.

Sự cố được xác định là do các vật thể bay – cụ thể là lông gà, lông vịt – bị hút vào cánh quạt máy bay trong lúc xoáy gió, gây kẹt trục và làm động cơ không thể hoạt động tiếp. Rất may, nhờ vào sự tỉnh táo và xử lý kịp thời của phi công, chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn, không gây ra thương tích nào. Nhưng với những người có mặt khi đó, đặc biệt là NSƯT Võ Hoài Nam, cảm giác thót tim ấy vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 20 năm.

“Đó là cảnh quay tôi không bao giờ quên. Nó đẹp trên phim, nhưng hậu trường thì là một pha hú hồn thật sự. Cũng may là tôi nhắc trước chứ không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra”, anh bày tỏ.

Trích hình ảnh trong phim "Vua bãi rác"

Trong chương trình, nam diễn viên cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ khác gắn với bộ phim, trong đó có chuyện anh hoàn toàn không biết mình đã được đạo diễn “ấn định” cho vai Trọng – nhân vật chính của "Vua bãi rác" – cho đến khi đọc báo.

“Tôi không hề hay biết là đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã đăng báo rằng tôi sẽ đóng vai Trọng. Tôi thấy tin mà ngỡ ngàng, chưa từng gặp, chưa từng được hỏi. Nhưng sau đó khi đọc kịch bản, tôi nhận ngay. Vì nhân vật ấy... giống tôi quá!”, Võ Hoài Nam cười nhớ lại.

Anh cũng hé lộ rằng chiếc xe jeep bụi bặm, xuất hiện xuyên suốt phim và gắn liền với hình ảnh “"Vua bãi rác"”, thực chất là xe cá nhân của anh. “Đoàn phim mượn luôn xe của tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là tiện thì dùng thôi, ai ngờ lên phim nhìn đời và chất đến vậy. Cảm giác như nhân vật Trọng mang một phần máu thịt của tôi theo”, anh nói.

NSƯT Võ Hoài Nam và chiếc xe jeep. Ảnh: VTV

"Vua bãi rác" phát hành năm 2002, do đạo diễn Đỗ Minh Tuấn biên kịch và dàn dựng, là một trong những phim hiếm hoi thời kỳ đầu 2000 đề cập trực diện tới đời sống người lao động nghèo, sống ở “vùng tối” của xã hội. Bộ phim tạo được tiếng vang lớn nhờ cách kể chuyện chân thực, giàu tính ẩn dụ, và diễn xuất bay bổng của dàn diễn viên, đặc biệt là vai Trọng của Võ Hoài Nam – người được ví như “linh hồn” của cả bộ phim.

Khép lại buổi trò chuyện, NSƯT Võ Hoài Nam không giấu được xúc động khi nhắc đến những tháng ngày sống cùng nhân vật Trọng và đội ngũ đoàn phim.

“"Vua bãi rác" với tôi không chỉ là một vai diễn. Đó là thanh xuân, là máu, là mồ hôi, là ký ức không thể nào phai. Và nếu được làm lại, tôi vẫn muốn sống thêm một lần nữa giữa bãi rác ấy, để yêu, để nhớ, để diễn hết mình”, anh trải lòng.