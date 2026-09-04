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Phim tài liệu về G-Dragon của BIGBANG được Disney+ dự kiến ra mắt năm 2027

Thứ Sáu, 11:11, 04/09/2026
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VOV.VN - Theo nguồn tin, G-Dragon sắp có một bộ phim tài liệu riêng do Disney+ sản xuất, quá trình làm phim đã bắt đầu và dự kiến phát hành vào năm 2027. Phim nói về sự nghiệp, hành trình solo và tầm ảnh hưởng của biểu tượng K-pop đối với âm nhạc.

Khi thời trang G-Dragon gặp gỡ “Toy Story”

Khởi đầu tại Seongsu Dong, phía đông Seoul, trước khi mở rộng ra khắp châu Á, dự án hợp tác giữa Peaceminusone, thương hiệu thời trang của G-Dragon và “Toy Story” bộ phim hoạt hình của Disney đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Disney với một nghệ sĩ K-pop tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả việc phát triển sản phẩm chung và trải nghiệm bán lẻ. Quan hệ đối tác được thực hiện thông qua thỏa thuận cấp phép sản phẩm giữa Disney và Peaceminusone.

Trong dự án, bộ sưu tập “The First Fan” của thương hiệu Peaceminusone được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng đồ chơi là những người bạn đồng hành và người ủng hộ đầu tiên trên hành trình chinh phục ước mơ của G-Dragon.

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Bộ sưu tập “The First Fan” mang thương hiệu Peaceminusone của G-Dragon.

“Sự hợp tác này kết hợp ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Peaceminusone với những chủ đề mà ‘Toy Story’ đã đề cao trong nhiều thập kỷ - trí tưởng tượng, mối liên kết đặc biệt giữa đồ chơi và con người, và giá trị của tình bạn. Dự án này đặc biệt được chú ý vì đây là sáng kiến ​​đầu tiên của Disney trong việc hợp tác toàn diện với một nghệ sĩ K-pop, không chỉ bao gồm phát triển sản phẩm mà còn cả trải nghiệm bán lẻ, với kế hoạch triển khai trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Disney Korea cho biết.

Bộ sưu tập của thương hiệu Peaceminusone gồm hơn 70 sản phẩm, bao gồm tượng nhỏ, thú nhồi bông, sản phẩm thời trang và phong cách sống, cùng phụ kiện điện thoại di động. Bộ sưu tập giới thiệu những hình ảnh độc quyền kết hợp các yếu tố thiết kế đặc trưng của Peaceminusone như họa tiết hoa cúc, với các nhân vật nổi tiếng trong “Toy Story” như Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Alien, Rex và Forky.

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G-Dragon. (Ảnh: YG Entertainment)

Tiếp tục câu chuyện về một biểu tượng

Phim tài liệu về G-Dragon là dự án hợp tác thứ 2 giữa Disney và Disney. Phim không chỉ nói về sự nghiệp, hành trình solo và tầm ảnh hưởng của G-Dragon đối với K-pop, đồng thời phim còn khám phá vai trò của anh trong nhóm BIGBANG. “Việc sản xuất phim tài liệu về G-Dragon do Disney+ hiện đang được tiến hành. Các thành viên trong nhóm sản xuất phim tài liệu đã bắt đầu liên hệ với những người thân cận với G-Dragon từ tháng 7”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Ngày phát hành chính xác của bộ phim vẫn chưa được xác định, mặc dù thời điểm này có thể trùng với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân kỷ niệm 20 năm thành lập của BIGBANG.

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Nhóm nhạc BIGBANG trình diễn ca khúc “Biiig” trong chương trình “XX: Cosmos” tại Sân vận động Goyang. (Ảnh: YG Entertainment)

“Có vẻ như việc sản xuất phim tài liệu có thể sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hiện tại của BIGBANG. Tôi dự đoán thời điểm phát hành có thể sẽ được ấn định sau khi chuyến lưu diễn kết thúc”, nguồn tin cho biết.

BIGBANG đã khởi động “XX: Cosmos”, chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập của nhóm tại Sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi vào ngày 21/8. Theo lịch trình, “XX: Cosmos” bao gồm 33 buổi hòa nhạc tại 19 thành phố và sẽ kết thúc tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 2/2027, mặc dù vẫn có thể sẽ có thêm các buổi diễn khác sẽ được công bố sau đó.

Khi được hỏi về dự án phim tài liệu về G-Dragon, Disney+ Korea cho biết họ “hiện chưa có thông báo chính thức nào”. Bộ phim tài liệu này sẽ đánh dấu một sự hợp tác mới giữa Disney và G-Dragon, sau dự án hợp tác đầu tiên giữa thương hiệu thời trang Peaceminusone của G-Dragon và bộ phim “Toy Story” của Disney hồi tháng 7 vừa qua.

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BiiiG và bước chuyển mình sau 2 thập kỷ của biểu tượng K-pop BIGBANG

VOV.VN - Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt lần đầu, BIGBANG đang bước vào một giai đoạn mới với đội hình 3 thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sự thay đổi về nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm mà còn đặt ra cho các thành viên, đặc biệt là G-Dragon, bài toán tìm kiếm màu sắc âm nhạc mới.

Thư Vũ/VOV.VN
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