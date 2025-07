Phim Việt "Đàn cá gỗ" vượt mặt siêu anh hùng "Superman"

Tuấn Tú mất ăn, mất ngủ khi vào vai công an xã trong "Có anh, nơi ấy bình yên"

VOV.VN - "Có anh, nơi ấy bình yên" kể về Huy (Tuấn Tú thủ vai) được cử về làm trưởng công an xã Tiên Phong giữa lúc nơi đây liên tiếp xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự. Tuấn Tú chia sẻ anh rất áp lực khi đảm nhận vai công an xã, thậm chí mất ăn, mất ngủ nửa tháng.