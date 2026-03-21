"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

Thứ Bảy, 08:52, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu chính thức.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Quỷ nhập tràng 2" của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu chính thức, trở thành phim Việt thứ 6 đạt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau phim "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành, "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang, "Báu vật trời cho" của Lê Thanh Sơn và "Tài" của Mai Tài Phến. 

"Quỷ nhập tràng 2" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình Box Office Vietnam

Hiện tại, đứa con tinh thần của Pom Nguyễn vẫn giữ vị trí top 1 doanh thu trong ngày trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam. Trong sáng 21/3, phim thu về hơn 1,3 tỷ đồng doanh thu trong ngày, với hơn 15.200 vé được bán ra trên hơn 2.400 suất chiếu. 

Mở bán suất chiếu đặc biệt từ ngày 11/3, "Quỷ nhập tràng 2" nhanh chóng gây sốt phòng vé, soán ngôi vương phim "Tài" của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Trước khi chính thức ra rạp, “Quỷ nhập tràng 2” đã thiết lập một cột mốc chưa từng có của dòng phim kinh dị Việt khi vượt hơn 90.000 vé bán sớm, mang về trên 6,4 tỷ đồng doanh thu mở màn, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. 

Khả Như vào vai Minh Như trong "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: ĐPCC

“Quỷ nhập tràng 2” kể về hành trình đầy ám ảnh của Minh Như khi cô trở lại xưởng nhuộm cũ của gia đình sau nhiều năm bị bỏ rơi. Nơi từng là mái nhà thân thuộc ấy giờ đây lại trở thành một không gian đầy quỷ dị và ám ảnh. Những hiện tượng ma quái liên tiếp xảy ra kể từ ngày Minh Như quay lại, kéo theo hàng loạt bí mật kinh hoàng về cái chết của mẹ cô. Đồng thời, một giao ước máu từ quá khứ cũng dần được phơi bày, hé lộ căn nguyên của mọi tai họa. Tại đây, mỗi nhân vật đều bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của “ác giả ác báo” nơi không có lối thoát.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, Khả Như, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, "Quỷ nhập tràng 2" còn có sự góp mặt của Thanh Hiền – nữ diễn viên gạo cội từng gây tiếng vang với Lật mặt 7, và Đào Anh Tuấn – cái tên dày dạn kinh nghiệm với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật.

Với sự hội tụ của dàn diễn viên thực lực cùng tham vọng mở rộng vũ trụ kinh dị Việt, "Quỷ nhập tràng 2" được kỳ vọng không chỉ tiếp nối, mà còn vượt qua những cột mốc mà phần 1 từng thiết lập, trở thành điểm nhấn đáng nhớ của điện ảnh Việt năm 2026. Phần 1 của bộ phim đạt doanh thu 150 tỷ đồng vào năm 2025.

 

Mai Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”

VOV.VN - Sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã vượt mốc hơn 40 tỷ đồng doanh thu, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

"Quỷ nhập tràng 2" vừa ra mắt đã vượt mặt phim "Tài" của Mỹ Tâm

VOV.VN - Phim "Quỷ nhập tràng 2" có doanh thu trong ngày vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm.

Poster “Quỷ Nhập Tràng 2” gây ám ảnh, mở ra bi kịch gia tộc nhuốm màu tâm linh

VOV.VN - Sau trailer gây chú ý, Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục hé lộ loạt poster nhân vật với không gian xưởng vải miền Tây đầy ám ảnh, đồng thời dời lịch khởi chiếu sang 13.03.2026 để hoàn thiện hậu kỳ. Hình ảnh mới gợi mở câu chuyện gia tộc nhuốm màu tâm linh, nơi những bí mật quá khứ dần kéo theo lời nguyền đáng sợ.

