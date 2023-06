Spider-Man: Across the Spider-Verse bị cấm phát hành tại UAE, Saudi Arabia

Bộ phim hoạt hình ăn khách toàn cầu được đánh giá cao gần đây - "Spider-Man: Across the Spider-Verse" đã bị rút khỏi lịch phát hành ở UAE, (Ả-Rập Xê-Út) Saudi Arabia và trên khắp Trung Đông, đồng thời sẽ không còn được chiếu rạp trong khu vực này.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" là phần tiếp theo của bộ phim năm 2018 "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kể về câu chuyện của cậu bé Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) - với tư cách là Người Nhện mới chiến đấu cùng các phiên bản Người Nhện ở các vũ trụ khác chống lại ác nhân, dự kiến ra mắt vào ngày 22/6 trên toàn lãnh thổ trước kỳ nghỉ lễ Eid Al Adha sắp tới.

Theo các nguồn tin, bộ phim đã không vượt qua các yêu cầu kiểm duyệt ở UAE đồng nghĩa với việc sẽ không được phát hành trên toàn khu vực.

"Across The Spider-Verse", do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson đạo diễn, kịch bản được chắp bút bởi Phil Lord, Christopher Miller và Dave Callaham, là một trong những phim siêu anh hùng được đón nhận nồng nhiệt nhất trong lịch sử, xếp hạng 9,1 trên IMDb với hơn 110.000 phiếu bầu và 96% điểm 'Certified Fresh' trên Rotten Tomatoes.

Tính đến nay, bộ phim đã kiếm được 320 triệu USD trên toàn cầu theo Box Office Mojo.

Phần phim trước đã thành công tại các rạp trong khu vực từ năm 2018 đến đầu năm 2019. Phần tiếp theo dự kiến, lấy bối cảnh vào năm 2024, vẫn được lên lịch ra mắt tại các rạp trong khu vực.

Tin tức chính thức xuất phát từ nhiều đồn đoán trên Reddit và mạng xã hội, khi đó nhiều bên đã liên hệ với các nhà chiếu phim địa phương, cụ thể là Vox Cinemas, công ty chiếu phim hàng đầu ở UAE và Saudi Arabia, và nhận được thông báo rằng bộ phim sẽ không được phát hành.

Theo rạp chiếu phim Arabia, được điều hành bởi Ủy ban Chung về Phương tiện nghe nhìn (General Commission for Audiovisual Media), Người Nhện sẽ không được phát hành ở một số khu vực của vùng Vịnh vì nó 'mâu thuẫn với các biện pháp kiểm soát nội dung đang có hiệu lực', Unilad đưa tin.

Mặc dù chưa rõ lý do của lệnh cấm, nhưng nhiều người suy đoán rằng nó có liên quan đến sự xuất hiện ngắn ngủi của lá cờ ủng hộ người chuyển giới, nhiều người hâm mộ suy đoán rằng nhân vật của Gwen là người chuyển giới.

Bộ phim mô tả những trải nghiệm thời niên thiếu của Gwen Stacy trong vũ trụ của chính cô ấy và những mâu thuẫn của cô ấy với cha mình về việc cô ấy là ai, trong một cảnh xuất hiện lá cờ chuyển giới treo trên tường phòng Gwen có dòng chữ "Protect Trans Kids"

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Đông cấm một bộ phim có chứa nội dung LGBTQ+.

Nguyên tắc nào cho những bộ phim phát hành tại UAE, Ả Rập Saudi?

Mặc dù đã có thông tin rộng rãi vào năm 2021 rằng việc kiểm duyệt đã kết thúc ở UAE, với trích dẫn từ một cơ quan chính phủ cho biết “các bộ phim sẽ được chiếu tại rạp chiếu phim theo đúng các phiên bản quốc tế,” theo báo cáo của AP, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. .

Vẫn có những nguyên tắc mà nội dung quốc tế và địa phương phải tuân thủ theo phong tục và giá trị địa phương, đặc biệt là các bộ phim dành cho trẻ em, mà phim hoạt hình hầu như luôn được phân loại.

Mùa hè năm ngoái, Lightyear của Disney và Pixar đã bị cấm sau khi công chúng phản đối kịch liệt về một số nội dung trong phim không phản ánh đúng các giá trị địa phương.

“Văn phòng quản lý truyền thông đã thông báo rằng bộ phim hoạt hình Lightyear, dự kiến phát hành vào ngày 16 tháng 6, không được cấp phép chiếu công khai tại tất cả các rạp chiếu phim ở UAE, do vi phạm tiêu chuẩn nội dung truyền thông của địa phương,” được thông báo trên Twitter chỉ hơn một năm trước.

Bộ phim cũng bị gỡ khỏi Disney+, dịch vụ phát hành trực tuyến của công ty, cũng như tất cả nội dung không tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý nội dung địa phương.

Lightyear hoạt động kém hiệu quả tại phòng vé, dẫn tới việc một số nhà sáng tạo và giám đốc điều hành đằng sau bộ phim gần đây đã bị công ty sa thải.

“Các dịch vụ nội dung khác nhau ở nhiều thị trường Disney+ của chúng tôi dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Nội dung có sẵn phải phù hợp với các yêu cầu quy định của địa phương,” Disney tuyên bố.

Mặc dù Người Nhện là một tượng đài của Marvel (nay thuộc sở hữu của Disney), nhưng nhân vật này đã được cấp phép cho Sony vào cuối những năm 1990 và do đó, tất cả nội dung của Spider-Verse đều thông qua Sony trước, mặc dù Marvel Studios và Sony đã có thỏa thuận về Marvel Cinematic - vũ trụ cho phép họ làm việc cùng nhau trong một số dự án nhất định, Spider-Man: Into The Spiderverse cũng không có sự can thiệp của Disney hay Marvel Studios.

Không có thông tin nào về việc khi nào bộ phim Người Nhện tiếp theo của MCU sẽ được phát hành, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Tom Holland đã chia sẻ lý do tại sao anh ấy không muốn đóng nhân vật này trong nhiều thập kỷ tới: “Về cơ bản, điều tôi muốn nói là nếu tôi 30 tuổi, vẫn đóng vai Người Nhện và tôi chưa trao lại quyền lực cho Miles Morales hoặc Spider-Woman hoặc thứ gì đó đa dạng hơn, thì tôi đã làm sai điều gì đó đối với nhân vật của mình”./.