Succession và The Bear giành được nhiều giải thưởng tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 75

Phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Emmy Quốc tế

VOV.VN - Phim "The King's Affection" của đài KBS là phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên giành giải "Best Telenovela" tại lễ trao giải Emmy Quốc tế lần thứ 50, diễn ra ở New York (Mỹ).