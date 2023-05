The Flash - siêu anh hùng từng bị DC “cắt vai” suốt 23 năm vì quá dũng cảm

The Flash ra đời vào năm 1956, thông qua đầu truyện Showcase #4 của DC Comics. Theo thông tin chính thức, Barry Allen là The Flash thứ 2 của DC sau đàn anh Jay Garrick của Nhóm Justice Society.

The Flash” Barry Allen có thể được xem là nhân vật mang tính biểu tượng bậc nhất của DC, không hề kém cạnh Superman, Batman và Wonder Woman. Trong thế giới DC, The Flash là một trong số các siêu anh hùng có sức mạnh dựa trên siêu tốc độ. Với Barry Allen, anh dễ nhận biết nhờ bộ suit màu đỏ có trang trí nhiều tia sét vàng giữa ngực và hai bên tai. Đặc biệt, đấu phục của Barry Allen có thể cất gọn trong một chiếc nhẫn.

Barry Allen trước khi làm siêu anh hùng đã từng là bác sĩ làm trong đơn vị thanh tra. Barry Allen khi ấy thường hay bị phê bình vì quá ù lì, chậm chạp. Một ngày nọ, trong ca trực của mình, Barry bất ngờ bị dính vào một tai nạn nổ, sau khi một tia sét bất thường đánh vào tủ kính đựng nhiều lọ chất hoá học. Sau khi các chất tác dụng và cộng hưởng với sấm chớp, Barry chính thức sở hữu siêu tốc độ hơn người.

Mặt khác, The Flash còn là nhân vật mang khái niệm “đa vũ trụ” đến với DC nói riêng và truyện tranh siêu anh hùng nói chung. Trong sự kiện Crisis on Infinite Earths năm 1985, The Flash đã hi sinh thân mình để giải cứu đa vũ trụ. Kết quả, nhân vật này cũng biến mất khỏi truyện tranh DC suốt 23 năm, cho đến khi chính thức trở lại trong Final Crisis #2 năm 2008.

Hiện tại, The Flash là siêu anh hùng nhanh nhất trên Trái Đất. Barry Allen đã có thể chạy nhanh ngang bằng tốc độ ánh sáng, từ đó giúp anh có thêm nhiều năng lực diệu kỳ khác như trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai, du hành đa vũ trụ, đọc và suy nghĩ nhanh, miễn nhiễm với cả thao túng tâm lý, hay đôi lúc còn tạo ra cổng không gian hay đi xuyên qua các vật thể rắn. Ngoài ra, việc di chuyển nhanh như chớp còn là tấm khiên bảo vệ Barry Allen khỏi nhiều loại vũ khí khác nhau.

Nhân vật The Flash - Barry Allen cũng có nhiều phiên bản trên màn ảnh Hollywood, mà hiện tại nổi tiếng bậc nhất do 2 nam diễn viên Ezra Miller (bản điện ảnh) và Grant Gustin (bản truyền hình) thể hiện. Riêng bản điện ảnh ra mắt chính thức vào năm 2017 thông qua phim Justice League, sau đó chính thức trở lại thông qua phim riêng "The Flash" vào năm 2023.

Barry Allen trên màn ảnh rộng được xây dựng là con người hài hước, tinh nghịch nhưng mang trong mình nỗi đau khó chôn giấu. Anh đã mất mẹ, và nỗ lực trở về quá khứ để ngăn chuyện này xảy ra. Song việc cứu sống mẹ đã tạo ra nghịch lý Điểm sáng, khiến nhiều sự kiện bị thay đổi chóng mặt. Đó cũng chính là nội dung chính của "The Flash" sắp tới đây, khi gia nhập cùng chàng speedster kinh điển còn có Supergirl và 2 phiên bản Batman là Michael Keaton và Ben Affleck.

"The Flash" dự kiến khởi chiếu vào ngày 16/6./.