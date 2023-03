Trước thềm Oscar 2023: Những khâu chuẩn bị cuối cùng được khẩn trương tiến hành

Hàng trăm nhân viên sản xuất, thành viên đoàn làm phim, các nhà báo và đội ngũ kỹ thuật viên đã có mặt tại Nhà hát Dolby để tất bật chuẩn bị kể từ sáng sớm hôm qua, nhằm đảm bảo sự kiện điện ảnh danh giá này diễn ra thật suôn sẻ. Tượng vàng Oscar sẵn sàng trên kệ, thảm đỏ màu rượu champagne đang được điều chỉnh ánh sáng. Thời tiết dễ chịu với ít gió và bụi ở Nam California đã tạo điều kiện thuận lợi cho tấm thảm luôn sạch sẽ.

Một nhà báo tham gia tác nghiệp tại sự kiện điện ảnh này hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đưa tin về lễ trao giải Oscar, vì vậy đó thực sự là một cảm giác rất khác so với khi bạn đưa trực tuyến từ Nam Phi - nơi tôi đang sống. Sự kiện năm nay thực sự thú vị vì đây là thảm rượu sâm panh lần đầu tiên sau 60 năm. Thảm đỏ nhưng không có màu đỏ, đó thực sự là một bất ngờ lớn đối với mọi người. Và tôi thực sự rất thích ý tưởng này”.

Chuẩn bị hoa cho lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Nguồn: Reuters

Nhà hát Dolby đã bị mất điện hoàn toàn vào hôm qua do sự cố quá tải, nhưng công tác chuẩn bị không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, theo xu hướng sống xanh toàn cầu, thực đơn Oscar cũng không nằm ngoài xu hướng này với đa phần các món ăn có nguồn gốc từ thực vật. Như lễ trao giải Quả cầu vàng trước đó cũng sử dụng thực đơn chay, lễ trao giải Oscar lần này hy vọng có thể góp phần giảm lượng C02 thải vào không khí.

Những túi quà xa xỉ dành cho các ngôi sao cũng là khâu được chuẩn bị không kém phần kỹ lưỡng. Túi quà tặng gồm tới 60 món dành cho 26 ứng cử viên Oscar năm nay có giá trị 126.000 USD bao gồm các mặt hàng từ chăm sóc sắc đẹp hàng đầu, thực phẩm bổ sung sức khỏe cho đến chuyến nghỉ dưỡng trên đảo Ischia tại Italia, hay 3 đêm tại một bất động sản nghỉ dưỡng ở Ottawa, Canada.

Một nhân viên an ninh tại địa điểm sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Nguồn: Reuters

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ - Ban tổ chức lễ trao giải Oscar 2023 – cũng đã thông báo những thay đổi đáng kể cho sự kiện này.

Đặc biệt nhất phải kể đến Oscar năm nay sẽ thiết lập có một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch. Đây là điều chưa từng có trước đây trong lịch sử giải Oscar và được lên kế hoạch thực hiện sau sự kiện gây tranh cãi của nam diễn viên Will Smith, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 năm ngoái.

Tại giải Oscar năm nay, một số ứng viên đáng giá tranh giải Phim hay nhất bao gồm "Avatar: The way of water", "Top Gun: Maverick", "Elvis" và "Everything everywhere all at once". Lễ trao giải năm nay cũng hứa hẹn sẽ đem lại sự bùng nổ cho nền công nghiệp giải trí và là mùa Oscar đánh dấu một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu./.