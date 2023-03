Những "lần đầu tiên" trong lịch sử ở Lễ trao giải Oscar 2023

Hàng năm, lễ trao giải Oscar luôn được xem là sự kiện đáng mong chờ nhất thế giới trong làng phim ảnh. Năm nay, Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào tối 12/3 (theo giờ Mỹ, tức sáng 13/3 theo giờ Việt Nam).

Sau khi danh sách đề cử Oscar 2023 công bố, có thể khẳng định các khán giả mến mộ điện ảnh sắp được chứng kiến một Lễ trao giải với nhiều “lần đầu tiên nhất” trong lịch sử. Lễ trao giải năm nay được đánh giá là sẽ đem lại những cú nổ lớn cho nền công nghiệp giải trí, và là mùa Oscar đánh dấu sự sang trang, một kỷ nguyên của những ngôi sao mới trong nền điện ảnh toàn cầu.

Lần đầu xuất hiện một đội “xử lý khủng hoảng” tại Lễ trao giải

Sau cú tát đi vào lịch sử của Will Smith dành cho Chris Rock ở giải Oscar 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh không muốn một sự cố ngoài ý muốn như vậy có thể diễn ra trong đêm trọng đại nhất của Hollywood. Để phòng tránh, tất cả đã lên kế hoạch ứng phó cho những điều khó ngờ nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Giám đốc điều hành của Viện Hàn lâm - Bill Kramer cho biết từ Oscar năm nay sẽ có một đội xử lý khủng hoảng chỉ để ứng phó với những sự kiện có thể diễn ra ngoài kế hoạch và đó là “điều mà chúng tôi chưa từng có trước đây”.

Lần biểu diễn đầu tiên tại Lễ trao giải Oscar của Rihanna

Đây cũng sẽ là lần trở lại hiếm hoi tiếp theo của ca sĩ Rihanna kể từ màn trình diễn đỉnh cao ở Superbowl, đánh dấu sự tái xuất với làng nhạc sau 6 năm nghỉ ngơi. Trong lần đầu lên sân khấu Oscar, cô sẽ thể hiện ca khúc Lift Me Up (nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever), được đề cử Ca khúc nhạc phim gốc hay nhất.

Theo The News, có thể nữ ca sĩ sẽ tạm hoãn sự nghiệp ca nhạc lần nữa để tập trung vào đám cưới cùng sự ra đời của đứa con thứ 2. Điều này càng khiến các fan nóng lòng mong muốn được thưởng thức màn biểu diễn đầu tiên của Rihanna tại Oscar 2023 vì có thể rất lâu nữa, công chúng mới được gặp lại “công chúa R&B” trên sân khấu.

Lift Me Up được viết để tưởng nhớ cuộc đời và di sản phi thường của diễn viên quá cố Chadwick Boseman, cũng như ảnh hưởng từ anh đối với sự hiện diện của người da màu trên phim ảnh nói chung và bộ phim Black Panther nói riêng. Boseman quen thuộc với vai diễn Vua T'Challa trong bom tấn Black Panther của Marvel, qua đời vào năm 2020 sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các diễn viên châu Á được đề cử ở nhiều hạng mục liên quan đến diễn xuất

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên có lai lịch từ châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc

Mỗi năm, khi các đề cử cho giải Oscar được công bố, câu chuyện về sự đa dạng sắc tộc trong danh sách diễn viên luôn trở thành tâm điểm. Năm nay, có tới 4 diễn viên châu Á vào danh sách đề cử tại 4 hạng mục chính: Dương Tử Quỳnh (Nữ chính xuất sắc), Quan Kế Huy (Nam phụ xuất sắc), Stephanie Hsu và Hồng Châu (Nữ phụ xuất sắc).

Kết quả này vừa lập kỷ lục số lượng diễn viên châu Á được đề cử nhiều nhất trong một năm, vừa là cột mốc quan trọng cho sự hiện diện của sắc tộc phương Đông tại giải Oscar và Hollywood nói chung.

Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên có lai lịch từ châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, cũng là nữ diễn viên người Malaysia đầu tiên trong lịch sử được đề cử cho hạng mục này.

Trong bộ phim lấy đề tài đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once, nhân vật của Dương Tử Quỳnh phải xuyên các chiều không gian để đánh bại thực thể ác độc, giải cứu các thế giới song song. Tác phẩm lấy nước mắt khán giả vì chạm đến những vấn đề về gia đình và mối quan hệ giữa các thành viên, các thế hệ…

Dương Tử Quỳnh cho rằng cô đã may mắn khi nhận đề cử và chia sẻ lý do được vào đường đua Oscar năm nay là nhờ tác phẩm mình tham gia đã chạm đến trái tim mọi khán giả. Bộ phim mang chủ đề gắn kết mọi người với nhau: mái ấm và sự cảm thông giữa các thế hệ. Điều quan trọng hơn cả là nhân vật mà nữ diễn viên hóa thân - người mẹ Evelyn Wang - dẫn dắt khán giả qua mọi cung bậc cảm xúc, chạm đến cơ hội được yêu thương và kết nối.

Trước đó, đề cử giải Nữ chính xuất sắc từng được trao cho một nữ diễn viễn châu Á có tên Merle Oberon với phim The Dark Angel vào năm 1936. Tuy nhiên, Merle Oberon lại mang dòng máu lai Nam Á, trong khi đó Dương Tử Quỳnh có gốc gác hoàn toàn châu Á. Bởi vậy, việc cô được nhận đề cử hạng mục Nữ chính xuất sắc năm nay khiến phần lớn khán giả mong chờ nữ diễn viên sẽ thắng giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử Oscar, hai nữ diễn viên gốc Á cùng được đề cử ở cùng hạng mục trong cùng một năm

Stephanie Hsu (Joy Wang/Jobu Tupaki, Everything Everywhere All at Once) và Hồng Châu (Liz, The Wale) cùng được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cùng có mặt trong danh sách đề cử còn có Angela Bassett (Nữ hoàng Ramonda, Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt), Kerry Condon (Siobhán Súilleabháin, The Banshees of Inisherin), Jamie Lee Curtis (Deirdre Beaubeirdre, Everything Everywhere All at Once)

Lần đầu tiên, một nữ diễn viên gốc Việt được xướng tên trong danh sách đề cử Oscar

Với vai diễn Liz trong The Wale cùng diễn xuất mộc mạc, sắc thái cảm xúc chân thật đến ngỡ ngàng, Hồng Châu nhận đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trước đây, cô cũng từng nhận nhiều khen ngợi về diễn xuất khi sánh vai với tài tử Matt Damon trong bộ phim Downsizing qua vai diễn Ngọc Lan, một người phụ nữ gốc Việt.

Người gốc Cuba đầu tiên được đề cử Nữ chính xuất sắc

Vai chính Norma Jeane Mortenson trong bộ phim Blonde gây tranh cãi của Netflix đưa người đẹp Ana de Armas thành nữ diễn viên Cuba đầu tiên được đề cử giải Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc. Trước đó, trong đường đua Oscar, Cuba chỉ có một đại diện đề cử hạng mục Nam phụ xuất sắc là Andy Garcia với phim Bố Già III, ra mắt năm 1990.

Lần đầu tiên, đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc đều là gương mặt mới, chưa từng xuất hiện ở Oscar

Danh sách đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

Austin Butler – vai Elvis Presley Elvis

Colin Farrell – vai Pádraic Súilleabháin The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – vai Charlie The Whale

Paul Mescal – vai Calum Paterson Aftersun

Bill Nighy – vai Rodney Williams Living

Lần đầu tiên một mùa Oscar có hai phim hậu truyện, đồng thời là bom tấn tỷ đô cùng được đề cử trong một hạng mục

Phần hai của hai loạt phim ăn khách nhất mọi thời, đạt được doanh thu hơn 1 tỷ USD là Avatar: The Way of Water và Top Gun: Maverick đều đang nằm trong danh sách ứng viên giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Tại Việt Nam, Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được Truyền Hình K+ phát sóng trực tiếp lúc 7h sáng ngày 13/3 trên kênh K+CINE và app K+, độc quyền trên mọi nền tảng tại Việt Nam với phần dịch tiếng Việt của Truyền Hình K+./.