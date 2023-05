Tuần lễ Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc

Đây là một trong những sự kiện khai mạc liên hoan phim quốc lớn nhất trên thế giới, luôn thu hút sự chú ý của khán giả toàn cầu. Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh France 2. Nữ diễn viên Chiara Mastroianni là người dẫn chương trình tại Liên hoan Phim Cannes năm nay.

Ngày đầu tiên của mùa giải Cannes năm nay tiếp tục chứng kiến sự hiện diện của nhiều tên tuổi các nhà làm phim, đạo diễn châu Á và từ đa dạng các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhiều diễn viên hạng A từ khắp nơi trên thế giới như Julia Roberts, Johnny Depp, Naomi Campbell, Củng Lợi, Phạm Băng Băng, Chompoo Araya….

Trong số 52 phim trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 có 21 tác phẩm tranh giải tại hạng mục cao nhất, hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh chất lượng, những “bom tấn” nổi bật của mùa phim Hè 2023. Phát biểu tại Liên hoan phim Cannes, ông Ruben Ostlund - Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes, người hai lần đoạt giải Cành cọ Vàng nói: "Giải thưởng Cành cọ Vàng là giải thưởng điện ảnh lớn trên thế giới. Tôi rất vui vì được tham gia trong thành phần ban giám khảo năm nay. Tôi muốn được tìm hiểu cách thức hoạt động của khán giả, đó là một bài tập tuyệt vời cho một đạo diễn khi có mặt tại Cannes và xem hết phim này đến phim khác. Đó là một trong rất nhiều lý do tại sao tôi thích ở đây".

Johnny Depp.

Bộ phim Jeanne du Barry với sự diễn xuất của tài tử Johnny Depp trong vai chính mở màn Liên hoan phim Cannes năm nay. Ngay sau đó, hàng loạt các bộ phim đình đàm khác là Asteroid City, Killers of the Flower Moon, La Chimera, Indiana Jones and the Dial of Destiny cũng đã được công chiếu...

Tài tử gạo cội Michael Douglas và gia đình.

Trước khi công chiếu bộ phim Jeanne du Barry, liên hoan phim đã dành thời gian để vinh danh nam diễn viên người Mỹ Michael Douglas và biểu tượng điện ảnh Pháp Catherine Deneuve vì những đóng góp của họ cho nền điện ảnh thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, nữ diễn viên người Pháp Catherine Deneuve nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có mặt ở Liên hoan phim Cannes năm nay. Tôi thực sự rất vui và cũng không ngừng suy nghĩ về những người ở đâu đó trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn...".

Theo kế hoạch, Ban Giám khảo sẽ trao giải trong lễ bế mạc vào lúc 8h30 phút tối 27/5 tới./.