Tuần phim thiếu nhi 2026: Món quà điện ảnh dành tặng tuổi thơ

Hoạt động do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trong khuôn khổ Tuần phim, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và Nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm: Chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các Đội chiếu phim lưu động.

Phim “Wolfoo và cuộc đua tam giới”.

Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh phối hợp khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” và “Wolfoo và cuộc đua tam giới”. Các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các Đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài các phim khai thác qua nền tảng số, Cục Điện ảnh tổ chức phổ biến trên phạm vi toàn quốc các bộ phim do Nhà nước đặt hàng gồm 15 phim hoạt hình của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (10 phút/phim): Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ, Series Hiệp sĩ Nghé Vàng (3 tập: Hiệp sĩ Nghé Vàng, Mái nhà ấm áp, Một chuyến du lịch), Series Chiến binh Mèo Mũi đỏ…và phim truyện “Maika - cô bé đến từ hành tinh khác”.

Phim “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” sẽ chiếu trên toàn quốc.

Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc Tuần phim, ngoài các bộ phim phục vụ chung trong khuôn khổ Tuần phim, Ban Tổ chức trình chiếu thêm phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” và phim truyện “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” phục vụ Nhân dân và thiếu nhi tại địa phương.