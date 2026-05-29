Cải chính

Tuần phim thiếu nhi 2026: Món quà điện ảnh dành tặng tuổi thơ

Thứ Sáu, 22:22, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, diễn ra từ ngày 31/5 đến 7/6.

Hoạt động do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trong khuôn khổ Tuần phim, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và Nhân dân được triển khai theo hai hình thức gồm: Chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các Đội chiếu phim lưu động.

Phim “Wolfoo và cuộc đua tam giới”.

Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh phối hợp khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” và “Wolfoo và cuộc đua tam giới”. Các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các Đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngoài các phim khai thác qua nền tảng số, Cục Điện ảnh tổ chức phổ biến trên phạm vi toàn quốc các bộ phim do Nhà nước đặt hàng gồm 15 phim hoạt hình của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam (10 phút/phim): Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ, Series Hiệp sĩ Nghé Vàng (3 tập: Hiệp sĩ Nghé Vàng, Mái nhà ấm áp, Một chuyến du lịch), Series Chiến binh Mèo Mũi đỏ…và phim truyện “Maika - cô bé đến từ hành tinh khác”.

Phim “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” sẽ chiếu trên toàn quốc.

Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương đăng cai tổ chức Lễ Khai mạc Tuần phim, ngoài các bộ phim phục vụ chung trong khuôn khổ Tuần phim, Ban Tổ chức trình chiếu thêm phim hoạt hình “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội” và phim truyện “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” phục vụ Nhân dân và thiếu nhi tại địa phương.

Doraemon, Stitch và Dế Mèn cùng khuấy động rạp phim cho thiếu nhi dịp 1/6

VOV.VN - Ngày Quốc tế Thiếu nhi luôn là dịp đặc biệt để các em nhỏ được tận hưởng niềm vui từ những món quà tinh thần như phim ảnh. Năm nay, các rạp chiếu phim mang đến 3 bộ phim hoạt hình nổi bật: "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh", "Lilo & Stitch" và "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội"

Thủy Tiên/VOV1
Tag: VOV phim thiếu nhi 2026 phim thiếu nhi
Doraemon, Stitch và Dế Mèn cùng khuấy động rạp phim cho thiếu nhi dịp 1/6

VOV.VN - Ngày Quốc tế Thiếu nhi luôn là dịp đặc biệt để các em nhỏ được tận hưởng niềm vui từ những món quà tinh thần như phim ảnh. Năm nay, các rạp chiếu phim mang đến 3 bộ phim hoạt hình nổi bật: "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh", "Lilo & Stitch" và "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội"

NSND Quang Thọ gây bất ngờ khi lần đầu hát nhạc phim cho thiếu nhi

VOV.VN - Với giọng hát vang dội, NSND Quang Thọ đã phác họa thành công hình ảnh một “vị vua” của Xóm Lầy Lội – vừa uy quyền, vừa hài hước, có chút ngạo mạn nhưng cũng rất đáng yêu.

Đạo diễn "trăm tỷ" Võ Thanh Hoà làm phim thiếu nhi

VOV.VN - Sau loạt dự án điện ảnh gây bão phòng vé, đạo diễn "trăm tỷ" Võ Thanh Hòa vừa công bố tái xuất với phim thiếu nhi mang tên "Thiếu niên Kungfu". Đây cũng là dự án đặc biệt anh kết hợp với các thành viên trong nhóm Tony TV.

Phim rạp cho thiếu nhi không thể bỏ lỡ dịp tổng kết năm học và ngày 1/6

VOV.VN - Một năm học đã khép lại, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đang đến và kỳ nghỉ hè sôi động đã cận kề. Các rạp chiếu phim cũng sẵn sàng các tung ra những tác phẩm đặc sắc để dành tặng các khán giả nhỏ tuổi trong dịp này.

Phim cổ tích thiếu nhi dài tập "Cậu bé nước Nam" phát sóng Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Phim truyền tải thông điệp: “Nước Nam luôn có anh tài”, dù là một em bé nhưng vẫn đầy đủ những tố chất khiến những kẻ xấu phải kiêng dè…

