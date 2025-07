Vở kịch "Đối mặt" tái hiện cuộc đấu tranh cam go của người chiến sĩ công an

Chương trình diễn ra trong không khí hào hùng của tháng Tám lịch sử - mùa thu Cách mạng, hướng tới các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chương trình không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, tri ân những cống hiến âm thầm mà to lớn của lực lượng Công an Thủ đô - những người luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc chương trình biểu diễn vở kịch nói "Đối mặt", bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết trong thời gian qua, lực lượng Công an Thành phố đã luôn đồng hành trách nhiệm, hiệu quả cùng ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn nhỏ, từ các chương trình quốc tế như đêm nhạc Blackpink, SEA Games 31, đến các hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống và nghệ thuật đường phố.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình biểu diễn vở kịch nói "Đối mặt"

Theo Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, sự hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp và linh hoạt của lực lượng Công an đã góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho văn hóa – nghệ thuật Thủ đô phát triển đúng định hướng, đóng góp thiết thực vào hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình: an toàn, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

"Vở kịch 'Đối mặt' là một tác phẩm nghệ thuật ra đời từ chính hiện thực sinh động ấy – tái hiện cuộc đấu tranh cam go của người chiến sĩ công an trước mặt trái xã hội hiện đại, lan tỏa tinh thần quả cảm, hy sinh và trách nhiệm vì bình yên Tổ quốc", bà Lê Thị Ánh Mai cho biết.

Kịch bản "Đối mặt" do tác giả Trịnh Huyền chắp bút, được dàn dựng bởi đạo diễn – NSND Tuấn Hải, với phần âm nhạc giàu cảm xúc của NSND Trọng Đài và thiết kế mỹ thuật bởi NSND Doãn Bằng. Sự kết hợp của những nghệ sĩ tên tuổi đã góp phần tạo nên một tác phẩm sân khấu đậm chất thời sự, đồng thời giàu chiều sâu nhân văn.

Kịch bản "Đối mặt" do tác giả Trịnh Huyền chắp bút, được dàn dựng bởi đạo diễn – NSND Tuấn Hải. Ảnh: NHCC

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Trí - một chiến sĩ công an. Trong một lần phá án, Trí bị thương nặng, được chẩn đoán mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Bi kịch thể xác kéo theo những đổ vỡ tinh thần, khiến Trí chọn rút lui khỏi tình yêu với Vân dù người con gái này luôn dành cho anh một tình cảm sâu nặng. Anh tránh mặt Vân dù vẫn yêu cô tha thiết.

Đối mặt xây dựng nhân vật Vân rất chân thật, là một cô gái dám yêu, dám đối mặt với định kiến gia đình để giữ gìn tình yêu của mình. Hành động của Vân không chỉ là biểu hiện của tình yêu thuần khiết mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị con người - rằng một chiến sĩ không mất đi phẩm giá chỉ vì đôi chân tật nguyền.

Vở kịch cũng phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của người chiến sĩ công an với cái ác, cái xấu trong xã hội hiện đại, đồng thời lan tỏa thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Mới đây, tác phẩm “Đối mặt” cũng đã được trao Huy chương Bạc cho vở diễn tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V, do Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp tổ chức.