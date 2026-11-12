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Thứ Năm, 22:20, 12/11/2026

Sinh viên Cần Thơ lan toả nét đẹp làng nghề, tinh hoa 3 miền Bắc - Trung - Nam

VOV.VN trên Google News
VOV.VN -Từ tiếng trống Đọi Tam, nét duyên lụa Vạn Phúc đến nhịp sống chợ nổi Cái Răng, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa giao hội” do sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện đã đưa những giá trị văn hóa đặc trưng ba miền Bắc - Trung - Nam đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sân khấu hoá trẻ trung, sáng tạo.
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Chương trình hướng đến tôn vinh làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và bản sắc văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam; đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong thế hệ trẻ.
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Với thông điệp “Giao hội sắc Việt - Lan tỏa tinh hoa”, chương trình được xây dựng như một hành trình khám phá văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc, múa, trình diễn áo dài và các hoạt cảnh sân khấu.
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Hành trình mở đầu từ miền Bắc, nơi những giá trị văn hóa được gợi lên qua tiếng trống Đọi Tam, âm vang gắn với không khí hội làng và tinh thần cộng đồng. Vẻ đẹp mềm mại của lụa Vạn Phúc được tái hiện qua những màn múa lụa, kết hợp hình ảnh thiếu nữ duyên dáng.
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Đặc biệt, phần trình diễn áo dài lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật truyền thống và phong cách biểu đạt đương đại.
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Tiếp nối hành trình là miền Trung, với không gian văn hóa cố đô Huế và đời sống làng chài Cảnh Dương. Ca Huế trên sông Hương gợi nên nét trầm lắng, sâu sắc của vùng đất cố đô qua lời ca, tiếng đàn.
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Trong khi đó, hoạt cảnh làng chài Cảnh Dương khắc họa đời sống lao động gắn với nghề đánh bắt cá hố, thể hiện sự cần cù, bền bỉ và mối gắn bó giữa con người với biển.
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Đến với miền Nam, khán giả được trở về không gian sông nước thân thuộc qua nghề dệt chiếu Định Yên, hoạt cảnh đám cưới miền Tây xưa và hình ảnh chợ nổi Cái Răng.
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Từ những sợi lác, công đoạn dệt chiếu góp phần tái hiện nét đẹp trong lao động và đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ.
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Đặc biệt, hình ảnh chợ nổi Cái Răng không chỉ gợi lên nhịp giao thương trên sông mà còn giới thiệu nét văn hóa ẩm thực, sinh hoạt đặc trưng của cư dân vùng sông nước Cần Thơ.
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Qua đó, sinh viên mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, lan tỏa sự quan tâm của công chúng đối với Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ II năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.
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Không đơn thuần là một đêm biểu diễn nghệ thuật, “Tinh hoa giao hội” còn là cách sinh viên tiếp cận di sản bằng góc nhìn của người trẻ.
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Tên chương trình “Tinh hoa giao hội” thể hiện sự hội tụ những giá trị được kết tinh từ đôi bàn tay tài hoa, sự khéo léo và tâm huyết của các nghệ nhân, người thợ làng nghề...
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... Trong đó, “Tinh hoa” đại diện cho những giá trị đặc sắc được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ; “Giao hội” gợi lên sự gặp gỡ, kết nối những nét đẹp đó hội về từ ba miền.
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Những chất liệu văn hóa truyền thống được chọn lọc, chuyển tải qua nhiều hình thức biểu diễn, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị xưa và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Qua đó, chương trình góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống, bạn bè trong và ngoài nước.
Hồng Phương-CTV Phạm Trung/VOV-ĐBSCL
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