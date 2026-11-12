Sinh viên Cần Thơ lan toả nét đẹp làng nghề, tinh hoa 3 miền Bắc - Trung - Nam

VOV.VN -Từ tiếng trống Đọi Tam, nét duyên lụa Vạn Phúc đến nhịp sống chợ nổi Cái Răng, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa giao hội” do sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện đã đưa những giá trị văn hóa đặc trưng ba miền Bắc - Trung - Nam đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ sân khấu hoá trẻ trung, sáng tạo.