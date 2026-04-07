Sơ đồ ghế ngồi concert “Thanh âm kỷ nguyên mới”

Tại trung tâm là các khu vực mang tên “Kỷ nguyên” và “Vươn mình”, tiếp nối với “Quảng Ninh” và “Việt Nam”, thể hiện trục ý nghĩa xuyên suốt, nơi hội tụ và lan tỏa cảm xúc. Bao quanh là các lớp “Khí phách”, “Hiên ngang”, “Tương lai”, “Sáng ngời”, đại diện cho tinh thần tiến lên và chuyển động của thời đại.

Ở lớp ngoài, các khu vực mang tên “Đoàn kết”, “Kỷ cương”, “Tự cường”, “Bản lĩnh”, “Nghĩa tình”, “Hào sảng”, “Văn minh”, “Sáng tạo” phản ánh phẩm chất và bản sắc người Việt qua nhiều thế hệ, đồng thời hình thành một hành trình vươn lên rõ nét trong bối cảnh mới. Ngay phía trước sân khấu, khu vực “Đất mỏ” và “Anh hùng” là điểm nhấn đặc trưng, gợi nhắc tinh thần của vùng đất Quảng Ninh.

Mỗi tên gọi là một lát cắt quen thuộc, nhưng khi hội tụ quanh sân khấu trung tâm, “Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ được nghe mà còn được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, đưa khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc và nghệ thuật đa chiều.

Concert diễn ra lúc 20h10 ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh.

Hướng dẫn đăng ký vé online

Khán giả có thể đăng ký vé miễn phí tham dự concert từ 19h tối nay (7/4) tại: https://quangninh.dangkyve.com.

Do số lượng vé có hạn, cổng đăng ký sẽ đóng ngay khi đủ số lượng. Ban Tổ chức khuyến nghị khán giả đọc kỹ hướng dẫn và lưu ý trên hệ thống để hoàn tất đăng ký thành công.

Đây là cơ hội để khán giả hòa mình vào đêm nhạc bùng nổ, kết nối âm nhạc, công nghệ và câu chuyện phát thanh Việt Nam trong một không gian đặc sắc và giàu cảm xúc.