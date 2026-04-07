“Thanh âm kỷ nguyên mới”: Khai mở không gian nghệ thuật và phát thanh Việt Nam

Sự kiện diễn ra lúc 20h10 ngày 11/4/2026 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh, hoàn toàn miễn phí vé với hình thức đăng ký trực tuyến, dự kiến thu hút hàng vạn khán giả.

Đây là chương trình khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc - diễn đàn quy mô lớn của ngành phát thanh Việt Nam, quy tụ đông đảo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước. Với vai trò đăng cai, Quảng Ninh không chỉ đồng hành tổ chức mà còn kiến tạo không gian văn hóa, truyền thông giàu bản sắc, lan tỏa hình ảnh địa phương năng động, hiện đại và chuyển mình mạnh mẽ.

“Thanh âm kỷ nguyên mới” là concert giao thoa giữa di sản và thời đại, thể hiện tinh thần đổi mới trong cách tiếp cận nội dung chính luận nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam và Quảng Ninh. Chương trình tôn vinh hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đất nước, quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống, đang hội nhập sâu rộng.

Âm nhạc kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai

Chương trình được kiến tạo trên trục hình tượng “sóng” và “thanh âm” - những tín hiệu cốt lõi của phát thanh, đồng thời là nhịp đập đời sống văn hóa vùng mỏ. Từ âm thanh của gió, sóng biển, đến nhịp lao động bền bỉ, tất cả hòa quyện trong làn sóng phát thanh lan tỏa thông tin và cảm xúc. “Sóng” trở thành mạch dẫn vô hình, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, phản chiếu dòng chảy không ngừng của đời sống văn hóa trong một kỷ nguyên đang chuyển động.

Ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng kết hợp các chất liệu dân gian, trữ tình, chính luận với xu hướng biểu diễn đương đại như điện tử, rap, pop cùng công nghệ laser, ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, gần gũi với công chúng hôm nay.

Điểm nhấn nghệ sĩ và cấu trúc chương trình

Chương trình hội tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tiêu biểu như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Hoàng Thanh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, cùng các nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Thủy, Quách Mai Thy, Vũ Thùy Linh, Rapper nhí Xệ Xệ, Nhóm Oplus, MC Nguyên Khang, MC Đỗ Phương Loan và Đoàn Nghệ thuật HT.

Chương trình được chia thành 3 phần:

Chương I: Thanh âm khởi nguyên - Khắc họa hành trình hình thành cộng đồng Việt Nam qua thanh âm tự nhiên và đời sống lao động, âm nhạc kết hợp yếu tố bán cổ điển và dân tộc, tạo nền tảng cho câu chuyện nghệ thuật.

Chương II: Thanh âm di sản - Là không gian của tiếng nói, lời ru, câu hát dân gian được làm mới với bản phối hiện đại, phản ánh giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Chương III: Thanh âm kỷ nguyên mới - Thế giới đương đại với âm nhạc hiện đại, trẻ trung, sôi động, thể hiện khát vọng sáng tạo và phát triển của thế hệ hôm nay, khép lại chương trình bằng cảm xúc bùng nổ.

Truyền hình trực tiếp và lan tỏa sự kiện

Chương trình được phát trực tiếp trên Truyền hình Quảng Ninh (QTV1, QTV3), đồng thời tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình cả nước; phát thanh trực tiếp trên VOV1, VOV2, VOV3, VOV5, VOV Giao thông; truyền trực tuyến trên nền tảng VOV.VN, VTC News, VOVLive.

“Thanh âm kỷ nguyên mới” là điểm nhấn mở đầu Liên hoan Phát thanh toàn quốc với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, diễn ra cùng nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo podcast, phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số, triển lãm và các hoạt động bên lề, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, truyền thông.

Đăng ký miễn phí vé concert “Thanh âm kỷ nguyên mới” từ 7/4 Khán giả có thể đăng ký miễn phí vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm kỷ nguyên mới” - concert khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - từ 19h ngày 7/4/2026. Concert diễn ra vào 20h ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả, là nơi âm nhạc, công nghệ và câu chuyện phát thanh Việt Nam được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Đặc biệt, Ban Tổ chức phát hành 20.000 vé mời trực tuyến miễn phí cho khán giả. Cổng đăng ký mở từ 19h ngày 7/4/2026 tại địa chỉ: https://quangninh.dangkyve.com, sẽ đóng khi hết số lượng vé. Thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số căn cước công dân, địa chỉ nơi cư trú. Hệ thống sẽ cấp mã QR-Code xác nhận khi đăng ký thành công. Khán giả đổi vé in trong các ngày 9-10/4/2026, từ 8h30-22h, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hạ Long). Khi nhận vé, khán giả cần xuất trình mã QR-Code cùng Căn cước công dân bản chính hoặc CCCD trên ứng dụng VNeID để đối chiếu.