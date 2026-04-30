Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

Chương trình dài 110 phút được dàn dựng công phu với công nghệ 3D mapping, LED và nghệ thuật trình diễn hiện đại, tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lại lịch sử nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung chính gồm 3 chương xuyên suốt. Mở đầu với chương “Bước chân tiền nhân” tái hiện hành trình khai phá, quy dân lập ấp, hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua thời gian.

Chương trình tiếp diễn với chương “Tinh hoa câu vàng” khắc họa bước chuyển của nghề biển khi ngư dân vươn ra đại dương, làm chủ phương pháp câu vàng trong khai thác cá ngừ, qua đó tôn vinh ý chí, bản lĩnh bám biển.

Các nghệ sĩ tái hiện lại hình ảnh đánh bắt cá

Kết thúc chương trình là chương “Vươn xa”, mở ra câu chuyện nâng tầm sản vật, từ khai thác sang chế biến, đưa cá ngừ trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch.

Điểm nhấn của chương trình là màn phi lê cá ngừ trực tiếp trên sân khấu, kết hợp hiệu ứng thị giác hiện đại, mang đến trải nghiệm mới lạ, đồng thời giới thiệu sinh động quy trình chế biến và giá trị ẩm thực đặc trưng.

Theo ông Đặng Phú Vàm, phường Tuy Hòa, không khí lễ hội trong dịp lễ lớn tạo sự hào hứng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời thể hiện sự hài hòa giữa các hoạt động văn hóa ở khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh.

Hàng nghìn người dân và du khách đã đến quảng trường Phú Yên để theo dõi chương trình.

“Những ngày lễ lớn của dân tộc có không khí lễ hội này quá tốt đi, quá thỏa mãn vừa giữ được truyền thống, người ta không hụt hẫng. Dịp 30/4, 1/5 này là những ngày nghỉ lễ dài, tỉnh mình vừa có lễ hội phía Đông và phía Tây thì hài hòa cân đối. Khí thế tiến vào kỷ nguyên mới nên mình làm đều hết", ông Vàm cho biết.