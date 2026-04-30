中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sôi động đêm nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”

Thứ Năm, 21:22, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 30/4, tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”, mở màn chuỗi hoạt động kích cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5.

Chương trình dài 110 phút được dàn dựng công phu với công nghệ 3D mapping, LED và nghệ thuật trình diễn hiện đại, tạo không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

soi dong dem nghe thuat ca ngu Dak lak tinh hoa cau vang hinh anh 1
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện lại lịch sử nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung chính gồm 3 chương xuyên suốt. Mở đầu với chương “Bước chân tiền nhân” tái hiện hành trình khai phá, quy dân lập ấp, hình thành cộng đồng cư dân ven biển cùng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua thời gian.

Chương trình tiếp diễn với chương “Tinh hoa câu vàng” khắc họa bước chuyển của nghề biển khi ngư dân vươn ra đại dương, làm chủ phương pháp câu vàng trong khai thác cá ngừ, qua đó tôn vinh ý chí, bản lĩnh bám biển.

soi dong dem nghe thuat ca ngu Dak lak tinh hoa cau vang hinh anh 2
Các nghệ sĩ tái hiện lại hình ảnh đánh bắt cá

Kết thúc chương trình là chương “Vươn xa”, mở ra câu chuyện nâng tầm sản vật, từ khai thác sang chế biến, đưa cá ngừ trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch.

Điểm nhấn của chương trình là màn phi lê cá ngừ trực tiếp trên sân khấu, kết hợp hiệu ứng thị giác hiện đại, mang đến trải nghiệm mới lạ, đồng thời giới thiệu sinh động quy trình chế biến và giá trị ẩm thực đặc trưng.

Theo ông Đặng Phú Vàm, phường Tuy Hòa, không khí lễ hội trong dịp lễ lớn tạo sự hào hứng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời thể hiện sự hài hòa giữa các hoạt động văn hóa ở khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh.

soi dong dem nghe thuat ca ngu Dak lak tinh hoa cau vang hinh anh 3
Hàng nghìn người dân và du khách đã đến quảng trường Phú Yên để theo dõi chương trình.

 “Những ngày lễ lớn của dân tộc có không khí lễ hội này quá tốt đi, quá thỏa mãn vừa giữ được truyền thống, người ta không hụt hẫng. Dịp 30/4, 1/5 này là những ngày nghỉ lễ dài, tỉnh mình vừa có lễ hội phía Đông và phía Tây thì hài hòa cân đối. Khí thế tiến vào kỷ nguyên mới nên mình làm đều hết", ông Vàm cho biết.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: đêm nghệ thuật Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Lung linh đêm nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đêm nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu” chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

“Thi dĩ ngôn chí”, đêm nghệ thuật tôn vinh di sản thi ca Hoàng triều Nguyễn

Hồ Gươm - Tháp Rùa đẹp huyền ảo trong đêm chiếu sáng nghệ thuật

Hơn 10.000 khán giả hòa mình trong đêm nghệ thuật Việt Nam tại Aichi, Nhật Bản

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc