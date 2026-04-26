Đêm nghệ thuật “Chạm bản sắc – Kết tinh hoa” bên vịnh Nha Trang

Chương trình được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời hướng ra vịnh biển, kết hợp âm nhạc, múa, trình chiếu LED và hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Không gian biểu diễn tận dụng cảnh quan tự nhiên của thành phố biển, tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa – giải trí tại khu vực phía Bắc Nha Trang.

Các tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động thu hút đông người xem.

Văn hóa biển, đảo Nam Trung bộ được giới thiệu đến khán giả.

Chương trình gồm ba phần: “Chạm – Dấu chân khai mở”, “Vươn – Tầm vóc kỳ quan” và “Hòa – Khúc ca vịnh ngọc”, tái hiện chặng đường phát triển của doanh nghiệp tổ chức sự kiện trong 10 năm qua. Các tiết mục được xây dựng theo hướng kết hợp nghệ thuật đương đại với chất liệu văn hóa biển đảo và đời sống vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và phong cách biểu diễn hiện đại.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Tổng Giám đốc KDI Group, cho biết sau 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và nội thất. Trong các dịp cao điểm du lịch như Giỗ Tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ Ngày Thống nhất 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chương trình nghệ thuật quy mô tại khu vực này góp phần tạo thêm điểm đến giải trí, thu hút du khách khi đến với phố biển.

Các chương trình được dàn dựng công phu

Chương trình thu hút đông đảo khán giả trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

“Chúng tôi theo đuổi triết lý sáng tạo, khác biệt và phát triển bền vững, hướng tới việc xây dựng những không gian trải nghiệm gắn với văn hóa và cộng đồng”, bà Quỳnh cho biết.

Theo các chuyên gia du lịch, việc phát triển các sản phẩm nghệ thuật và không gian biểu diễn quy mô tại các tổ hợp du lịch ven biển góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời bổ sung các hoạt động văn hóa vào hệ sinh thái du lịch của địa phương.