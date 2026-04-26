Đêm nghệ thuật “Chạm bản sắc – Kết tinh hoa” bên vịnh Nha Trang

Chủ Nhật, 17:22, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 25/4, tại Quảng trường Trống Đồng, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Chạm bản sắc – Kết tinh hoa” được tổ chức bên vịnh Nha Trang, thu hút đông đảo khách mời, du khách và người dân tham dự.

Chương trình được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời hướng ra vịnh biển, kết hợp âm nhạc, múa, trình chiếu LED và hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Không gian biểu diễn tận dụng cảnh quan tự nhiên của thành phố biển, tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa – giải trí tại khu vực phía Bắc Nha Trang.

Dem nghe thuat cham ban sac ket tinh hoa ben vinh nha trang hinh anh 1
Các tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động thu hút đông người xem.
Dem nghe thuat cham ban sac ket tinh hoa ben vinh nha trang hinh anh 2
Văn hóa biển, đảo Nam Trung bộ được giới thiệu đến khán giả.

Chương trình gồm ba phần: “Chạm – Dấu chân khai mở”, “Vươn – Tầm vóc kỳ quan” và “Hòa – Khúc ca vịnh ngọc”, tái hiện chặng đường phát triển của doanh nghiệp tổ chức sự kiện trong 10 năm qua. Các tiết mục được xây dựng theo hướng kết hợp nghệ thuật đương đại với chất liệu văn hóa biển đảo và đời sống vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và phong cách biểu diễn hiện đại.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Tổng Giám đốc KDI Group, cho biết sau 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và nội thất. Trong các dịp cao điểm du lịch như Giỗ Tổ Hùng Vương hay kỳ nghỉ Ngày Thống nhất 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chương trình nghệ thuật quy mô tại khu vực này góp phần tạo thêm điểm đến giải trí, thu hút du khách khi đến với phố biển.

Dem nghe thuat cham ban sac ket tinh hoa ben vinh nha trang hinh anh 3
Các chương trình được dàn dựng công phu
Dem nghe thuat cham ban sac ket tinh hoa ben vinh nha trang hinh anh 4
Chương trình thu hút đông đảo khán giả trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

“Chúng tôi theo đuổi triết lý sáng tạo, khác biệt và phát triển bền vững, hướng tới việc xây dựng những không gian trải nghiệm gắn với văn hóa và cộng đồng”, bà Quỳnh cho biết.

Theo các chuyên gia du lịch, việc phát triển các sản phẩm nghệ thuật và không gian biểu diễn quy mô tại các tổ hợp du lịch ven biển góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách, đồng thời bổ sung các hoạt động văn hóa vào hệ sinh thái du lịch của địa phương.

Thái Bình/VOV-Miền Trung
Tag: Đêm nghệ thuật Chạm bản sắc – Kết tinh hoa Nha Trang vịnh Nha Trang Quảng trường Trống Đồng Khánh Hòa KDI Group nghệ thuật đương đại du lịch Nha Trang văn hóa biển đảo sự kiện nghệ thuật du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm du lịch biểu diễn ngoài trời du lịch Khánh Hòa
Chương trình nghệ thuật đặc sắc văn hoá Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi
Hà Nội bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc"

VOV.VN - Số lượng pháo hoa gồm 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật giàn phun hoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt -Trung

VOV.VN- Tối 15/4, tại Bắc Kinh, Bộ VH-TT&DL Việt Nam phối hợp Bộ VH&DL Trung Quốc cùng các cơ quan 2 nước tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc và Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

