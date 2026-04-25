  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sơn mài Việt: Những lớp thời gian được mài lộ

Thứ Bảy, 07:00, 25/04/2026
VOV.VN - Từ đình Hà Vĩ, nơi ký ức nghề sơn còn neo lại giữa lòng phố cổ, câu chuyện sơn mài Việt mở ra như những lớp màu được mài lộ qua thời gian. Đi từ làng nghề đến không gian sáng tạo hôm nay, chất liệu truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ, mà đang tiếp tục tự viết lại mình trong đời sống đương đại.

Giữa lớp lớp âm thanh của phố cổ, nơi mọi chuyển động dường như bị cuốn vào quỹ đạo của thương mại và du lịch, có một điểm dừng trầm mặc, đó là đình Hà Vĩ. Ngôi đình nhỏ trên phố Hàng Hòm không phô trương, nhưng lại giữ một trục ký ức quan trọng của Kẻ Chợ, nơi nghề sơn từng neo lại, bén rễ và lan tỏa.

Ở đây, sơn mài không được kể như một loại hình mỹ thuật đơn thuần. Nó hiện ra như một “hệ văn hóa vật chất”, nơi chất liệu, kỹ thuật, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng quyện chặt vào nhau. Từ huyền tích tổ nghề đến những lớp sơn âm thầm phủ lên vóc gỗ, tất cả tạo nên một dòng chảy mà mỗi công đoạn đều là một lát cắt của thời gian.

Không gian cổ kính của đình Hà Vĩ – nơi lưu giữ ký ức về tổ nghề sơn mài giữa lòng phố cổ.

Sơn mài: Nghệ thuật của sự tích tụ và ẩn hiện

Nếu hội họa phương Tây đề cao khoảnh khắc, một lần đặt bút, một lần hoàn tất, thì sơn mài Việt Nam lại đi theo một triết lý khác: Triết lý của tích tụ. Một bức tranh không “xuất hiện” ngay từ đầu mà nó được giấu đi trong lớp sơn lót; giấu trong vàng bạc dát mỏng và giấu trong những mảnh vỏ trứng tưởng chừng mong manh. Rồi qua từng lần mài, hình ảnh mới dần lộ diện, không phải như một sự phô bày, mà như một quá trình “khai quật”.

Bề mặt tác phẩm sau nhiều lần phủ – mài, nơi các lớp màu dần được “mài lộ” qua thời gian.

Chính vì thế, sơn mài không chỉ là kỹ thuật tạo hình. Nó là một cách tư duy về hình ảnh: cái đẹp không nằm ở bề mặt, mà nằm ở chiều sâu; không nằm ở cái thấy ngay, mà ở cái được hé lộ dần theo thời gian. Ở góc độ này, sơn mài gần với một thực hành mang tính thiền định. Người nghệ sĩ không áp đặt hình ảnh lên chất liệu, mà đối thoại với nó, chấp nhận cả những yếu tố ngẫu nhiên, nơi mỗi lần mài đều có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng.

Từ làng đến phố: Hành trình của một chất liệu bản địa

Rời khỏi không gian đình, câu chuyện tiếp tục được nối dài về Làng nghề Hạ Thái, nơi kỹ nghệ sơn ta được duy trì như một nhịp sinh hoạt thường nhật.

Ở Hạ Thái, sơn mài không mang dáng dấp của một “tác phẩm trưng bày”, mà là một thực hành sống. Người thợ không chỉ làm tranh, mà làm khay, hộp, đồ trang trí, những vật dụng đi vào đời sống. Chính điều đó tạo nên một đặc điểm quan trọng của sơn mài Việt: Tính ứng dụng song hành với tính thẩm mỹ.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở sự chuyển động âm thầm trong tư duy tạo hình. Những người thợ hôm nay không còn chỉ lặp lại các mô-típ truyền thống. Họ bắt đầu giản lược, tiết chế, thậm chí trừu tượng hóa. Sơn mài bước ra khỏi khuôn khổ “trang trí” để tiến gần hơn với ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại và thiết kế.

Đó là một quá trình không ồn ào, nhưng bền bỉ, giống như chính cách mà sơn mài được tạo ra.

Nghệ nhân Đỗ Hùng Chiêu – một trong những người gìn giữ và tiếp nối kỹ nghệ sơn mài truyền thống của làng Hạ Thái.
Sản phẩm sơn mài tại Làng nghề Hạ Thái ngày nay đa dạng về mẫu mã, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và thiết kế ứng dụng hiện đại.

Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo

Trong bối cảnh ấy, vai trò của những nghệ nhân, nghệ sĩ đương đại trở nên then chốt. Họ không chỉ là người giữ nghề, mà là người tái định nghĩa nghề. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát là một trường hợp tiêu biểu. Điều đáng nói không phải là anh làm gì mới về kỹ thuật, mà là cách người nghệ nhan này đặt lại câu hỏi về vị trí của sơn mài trong đời sống hôm nay.

Nếu trước đây, sơn mài gắn với không gian đình chùa, đồ thờ hay tranh treo trang trọng, thì ngày nay, nó có thể hiện diện trong những không gian rất khác: Một căn hộ hiện đại, một sản phẩm thiết kế, hay một trải nghiệm tương tác dành cho công chúng trẻ. Ở đây, “đương đại” không đồng nghĩa với phá bỏ truyền thống. Ngược lại, nó là khả năng kéo dài đời sống của truyền thống bằng cách đặt nó vào những ngữ cảnh mới. Sơn mài, vì thế không bị bảo tàng hóa. Nó tiếp tục sống nhưng theo một nhịp điệu khác.

Tác phẩm của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát.
Các tác phẩm sơn mài đương đại cho thấy sự chuyển mình của chất liệu truyền thống trong ngôn ngữ tạo hình mới.
Sơn mài đương đại – khi di sản được tái sinh trong hình hài mới.
Không còn bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống, sơn mài đương đại mở ra những thử nghiệm về hình khối, màu sắc và chất liệu.
Những lá vàng, lá bạc được dát thủ công, tạo nên hiệu ứng ánh kim đặc trưng của sơn mài Việt.

Những lớp sơn và cấu trúc của ký ức

Một trong những điểm đặc biệt của sơn mài là cấu trúc nhiều lớp. Không có lớp nào mất đi hoàn toàn; chúng chỉ bị che khuất, chờ đến một thời điểm để lộ ra. Nếu nhìn rộng hơn, đó cũng là cách văn hóa vận hành.

Hà Nội, với lịch sử chồng lớp của mình, không khác một bức sơn mài khổng lồ. Những lớp ký ức làng nghề, phố phường, tín ngưỡng, thuộc địa, hiện đại… không triệt tiêu lẫn nhau, mà cùng tồn tại trong một cấu trúc phức hợp. Sơn mài, trong nghĩa đó, không chỉ là một chất liệu nghệ thuật. Nó là một ẩn dụ văn hóa.

Công đoạn cẩn vỏ trứng đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, từng mảnh nhỏ được sắp đặt để tạo hiệu ứng thị giác độc đáo.

Những cuộc tọa đàm, những trưng bày gần đây không chỉ nhằm giới thiệu kỹ thuật hay sản phẩm. Chúng đặt ra một vấn đề lớn hơn, đó là làm thế nào để một nghề truyền thống tồn tại trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và toàn cầu hóa? Câu trả lời dường như không nằm ở việc chọn giữa “giữ” hay “đổi mới”.

Bởi lẽ, bản thân sơn mài đã là một quá trình biến đổi liên tục. Mỗi lớp phủ là một thay đổi, mỗi lần mài là một điều chỉnh. Điều quan trọng không phải là giữ nguyên hình thức, mà là giữ được logic nội tại của chất liệu, sự kiên nhẫn, tính tích tụ, và mối quan hệ hữu cơ giữa con người với vật liệu tự nhiên.

Đôi bàn tay người thợ không chỉ mài lớp sơn, mà còn mài mở những lớp ký ức của một nghề thủ công truyền thống.

Dòng chảy chưa dừng lại

Trở lại với đình Hà Vĩ, nơi câu chuyện bắt đầu, có thể thấy rõ một điều: Di sản không nằm yên trong quá khứ. Nó hiện diện trong những thực hành hôm nay, trong những bàn tay vẫn tiếp tục phủ – mài – đánh bóng.

Sơn mài Việt Nam, từ nhựa cây nơi trung du đến những bề mặt lấp lánh trong không gian trưng bày, đã đi qua một hành trình dài. Nhưng đó không phải là một hành trình khép kín.

Nó vẫn đang tiếp tục như một dòng chảy. Và có lẽ, giá trị lớn nhất của dòng chảy ấy không nằm ở những gì đã được tạo ra, mà ở khả năng tiếp tục sinh thành: Từ truyền thống nhưng không bị trói buộc bởi truyền thống; từ quá khứ nhưng luôn hướng về phía trước.

Triển lãm hội họa “Trời, non, nước”: Một cách nhìn khác về vua Hàm Nghi

VOV.VN - Từ ngày 24/4 - 10/5, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Trời, Non, Nước” chính thức diễn ra, lần đầu quy tụ 20 tác phẩm hội họa của Hàm Nghi tại Hà Nội. Triển lãm được tổ chức, với sự phối hợp của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa
Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

“Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về” – Từ câu hát dân gian đến tác phẩm nghệ thuật
“Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về” – Từ câu hát dân gian đến tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN - Bắt nguồn từ câu đồng dao quen thuộc, bộ sưu tập ngựa năm mới của các họa sĩ trẻ đã tái hiện câu chuyện lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dân gian Việt Nam qua ngôn ngữ mỹ thuật đương đại. Những linh mã thủ công không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm khát vọng may mắn, thịnh vượng và vận hội mới.

“Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về” – Từ câu hát dân gian đến tác phẩm nghệ thuật

“Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về” – Từ câu hát dân gian đến tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN - Bắt nguồn từ câu đồng dao quen thuộc, bộ sưu tập ngựa năm mới của các họa sĩ trẻ đã tái hiện câu chuyện lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng dân gian Việt Nam qua ngôn ngữ mỹ thuật đương đại. Những linh mã thủ công không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm khát vọng may mắn, thịnh vượng và vận hội mới.

Dấu ấn hình tượng Ngựa trong nghệ thuật sơn mài của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát
Dấu ấn hình tượng Ngựa trong nghệ thuật sơn mài của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát

VOV.VN - Suốt hơn một thập kỷ theo đuổi hình tượng ngựa, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đã kiến tạo nên bộ sưu tập sơn mài “Gióng” giàu tính biểu tượng. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn phản ánh hành trình sáng tạo bền bỉ, đưa di sản truyền thống hòa vào đời sống đương đại.

Dấu ấn hình tượng Ngựa trong nghệ thuật sơn mài của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát

Dấu ấn hình tượng Ngựa trong nghệ thuật sơn mài của Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát

VOV.VN - Suốt hơn một thập kỷ theo đuổi hình tượng ngựa, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát đã kiến tạo nên bộ sưu tập sơn mài “Gióng” giàu tính biểu tượng. Mỗi tác phẩm không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc mà còn phản ánh hành trình sáng tạo bền bỉ, đưa di sản truyền thống hòa vào đời sống đương đại.

Đình Vũ Thạch và ký ức phố nghề chạm khảm bên hồ Gươm
Đình Vũ Thạch và ký ức phố nghề chạm khảm bên hồ Gươm

VOV.VN - Triển lãm “Chuyện đình Vũ Thạch – Tổ nghề chạm khảm” mở ra không gian đối thoại giữa nghệ thuật đương đại và lịch sử phố nghề Hàng Khay, khơi dậy ký ức vàng son của nghề khảm trai từng gắn bó mật thiết với đời sống Thăng Long – Hà Nội.

Đình Vũ Thạch và ký ức phố nghề chạm khảm bên hồ Gươm

Đình Vũ Thạch và ký ức phố nghề chạm khảm bên hồ Gươm

VOV.VN - Triển lãm “Chuyện đình Vũ Thạch – Tổ nghề chạm khảm” mở ra không gian đối thoại giữa nghệ thuật đương đại và lịch sử phố nghề Hàng Khay, khơi dậy ký ức vàng son của nghề khảm trai từng gắn bó mật thiết với đời sống Thăng Long – Hà Nội.

