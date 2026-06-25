Tái hiện vụ án lịch sử "Số 7 Ôn Như Hầu" trên sân khấu tại Bảo tàng Công an Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” vào ngày 3/7/2026 tại Bảo tàng Công an Hà Nội. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội sẽ tái hiện trên sân khấu vụ án Số 7 Ôn Như Hầu, một sự kiện có thật cách đây 80 năm.

Chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2026 tại Bảo tàng Công an Hà Nội.

Dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân

Lịch sử lực lượng An ninh nhân dân ghi dấu nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh cách mạng trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh ấy, các thế lực phản động trong và ngoài nước liên tục tiến hành nhiều hoạt động chống phá với âm mưu gây rối loạn xã hội, làm suy yếu và tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng.

Việc phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng không chỉ góp phần bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám, mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần cảnh giác cách mạng và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân của những chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên.

Chính vì vậy, trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, vụ án số 7 Ôn Như Hầu luôn được nhắc đến như một biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và trách nhiệm bảo vệ chính quyền cách mạng từ những ngày đầu lập nước.

Tư liệu hiện vật vụ án “Số 7 Ôn Như Hầu”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không chỉ là câu chuyện của quá khứ

Theo Ban Tổ chức, việc lựa chọn tái hiện vụ án Số 7 Ôn Như Hầu không nhằm kể lại một vụ án lịch sử đơn thuần. Điều Công an thành phố Hà Nội mong muốn hướng tới là thông qua một câu chuyện lịch sử tiêu biểu để giúp cán bộ, chiến sĩ và công chúng hôm nay hiểu rõ hơn những thử thách mà các thế hệ đi trước đã phải đối mặt; hiểu rõ hơn giá trị của nền độc lập, hòa bình và cuộc sống bình yên mà chúng ta đang có.

Sau 80 năm, bối cảnh lịch sử đã thay đổi, nhưng những bài học về bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng nhận diện và đấu tranh với các âm mưu chống phá, bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của Nhân dân vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng là lý do khiến câu chuyện vụ án Số 7 Ôn Như Hầu không chỉ thuộc về quá khứ, mà vẫn có ý nghĩa đối với hiện tại và tương lai.

Một trong những yếu tố đặc biệt của chương trình “Mật Lệnh Đêm” là được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nhiều tư liệu, hình ảnh, nhân vật và hiện vật lịch sử liên quan đến vụ án Số 7 Ôn Như Hầu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Công an Hà Nội.

Sau 80 năm, nhiều chứng tích lịch sử của chuyên án vẫn được bảo tồn và lưu giữ cẩn trọng. Đó không chỉ là những tài liệu, hiện vật phản ánh một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước, mà còn là những nhân chứng thầm lặng về sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng an ninh cách mạng trong những ngày đầu thành lập.

Từ những tư liệu đã úa màu thời gian, chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” được xây dựng với mong muốn tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, của không gian trải nghiệm và cảm xúc.

Thông qua hình thức thực cảnh, lịch sử không còn chỉ nằm trong những trang tài liệu hay phía sau các tủ kính trưng bày. Những câu chuyện, con người và sự kiện lịch sử được kể lại theo cách gần gũi hơn, giúp người xem có cơ hội tiếp cận lịch sử bằng cảm nhận trực tiếp.

Kể lại lịch sử bằng trải nghiệm và cảm xúc

Lựa chọn vụ án Số 7 Ôn Như Hầu làm trung tâm của chương trình “Mật Lệnh Đêm”, Công an thành phố Hà Nội hướng tới việc tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xa hơn, đây còn là nỗ lực đổi mới công tác giáo dục truyền thống, đưa lịch sử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và công chúng bằng những hình thức tiếp cận mới.

Thông qua sự kết hợp giữa lịch sử, bảo tàng, nghệ thuật và trải nghiệm, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho các thế hệ hôm nay.

Có lẽ cũng bởi vậy mà sau 80 năm, câu chuyện về vụ án số 7 Ôn Như Hầu vẫn được lựa chọn để kể lại. Không chỉ bởi đó là một chiến công tiêu biểu trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân, mà còn bởi những giá trị mà chiến công ấy để lại vẫn đang được tiếp nối trong hành trình bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân hôm nay.

Chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” sẽ diễn ra vào 20h30 ngày 03/7/2026 tại Bảo tàng Công an Hà Nội.