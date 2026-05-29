Công an Hà Nội phát thông báo tìm người phụ nữ mất liên lạc nhiều ngày

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trang Facebook của đơn vị đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ gia đình chị Ngô Thị Nhật Trâm về việc chị rời khỏi nhà từ ngày 3/5/2026 đến nay chưa trở về.

Hình ảnh chị Ngô Thị Nhật Trâm được gia đình cung cấp

Theo thông tin từ gia đình, chị Ngô Thị Nhật Trâm (sinh năm 1995, hiện trú tại số 159 Tập thể Viện Quy Hoạch Rừng, Tổ dân phố số 4, xã Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi đi khỏi nhà, người thân đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không có kết quả.

Trước tình hình trên, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng và mong muốn cộng đồng hỗ trợ chia sẻ thông tin nhằm sớm tìm thấy chị Trâm.

Công an TP Hà Nội đề nghị, ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Ngô Thị Nhật Trâm ở đâu vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0912349983 hoặc 0339036391 để phối hợp hỗ trợ.

Thông báo sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của nhiều người dùng mạng xã hội với hy vọng chị Trâm sớm được tìm thấy, trở về an toàn cùng gia đình.