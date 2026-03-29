Táo quân trở lại với những câu thoại "sắc lẹm" hứa hẹn gây bão mạng

Ngay khi thông tin Táo quân trở lại được hé lộ, người hâm mộ chương trình này suốt nhiều thập kỷ qua đã đồng loạt bày tỏ sự phấn khích. Đáp lại tình cảm đó, dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng gương mặt trẻ Trung Ruồi đã cùng nhau hội ngộ trong một tiểu phẩm đặc biệt mang tên "Hái hoa dân chủ".

Tại sân khấu của "Cuộc hẹn với tháng Ba", khán giả sẽ được sống lại không gian buổi chầu quen thuộc nhưng mang đậm hơi thở của sự sáng tạo và tính phản biện hài hước. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong bộ xiêm y Táo quân không chỉ đại diện cho một chương trình giải trí, mà còn là biểu tượng gắn liền với mái nhà VTV3 suốt chặng đường 30 năm qua.

Theo thông tin từ VTV, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là phong cách châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu của dàn Táo. Dù là một tiểu phẩm kỷ niệm, dàn nghệ sĩ vẫn giữ vững phong độ với sự tung hứng nhịp nhàng và những câu thoại "sắc lẹm" nhưng đầy duyên dáng.

Trong không gian này, khán giả sẽ gặp lại một "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh thâm trầm, uy nghiêm; một Táo Xã hội Tự Long đầy biến hóa bên cạnh Táo Kinh tế Quang Thắng hóm hỉnh. Sự tinh ranh của "Táo lão làng" Chí Trung trong vai Táo Công chức kết hợp cùng sự điệu đà, sắc sảo của "đóa hồng duy nhất" Vân Dung trong hình tượng Táo Giáo dục đã khiến cả trường quay nhiều lần bùng nổ trong tiếng cười và những tràng pháo tay không dứt.

Đặc biệt, những câu hỏi lắt léo từ phía Ngọc Hoàng dành cho các Táo hứa hẹn sẽ tạo nên những màn ứng biến xuất thần, hứa hẹn tạo thành những "trend" mới trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc hội ngộ này, ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Những dấu mốc đẹp đẽ rồi những hiệu quả công việc mà chúng ta đã làm được không quan trọng bằng việc phía trước chúng ta là cái gì. Chúng tôi mong muốn đây là dấu mốc để từ đó những người làm truyền hình nói chung và đội ngũ làm văn hóa giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng hướng đến những chương trình, những sản phẩm chất lượng hơn, tốt đẹp hơn".

Tiểu phẩm không chỉ đem lại tiếng cười mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho kênh VTV3 - nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho "gia đình Táo" suốt hơn hai thập kỷ qua. Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên, nhà báo và người dẫn chương trình tên tuổi đã từng gắn bó với khán giả của kênh.