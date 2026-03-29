Táo quân trở lại với những câu thoại "sắc lẹm" hứa hẹn gây bão mạng

Chủ Nhật, 08:47, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối nay (29/3), dàn nghệ sĩ của Táo quân sẽ chính thức tái ngộ khán giả truyền hình trong chương trình đặc biệt "Cuộc hẹn với tháng Ba". Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa kỷ niệm cột mốc 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3.

Ngay khi thông tin Táo quân trở lại được hé lộ, người hâm mộ chương trình này suốt nhiều thập kỷ qua đã đồng loạt bày tỏ sự phấn khích. Đáp lại tình cảm đó, dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng gương mặt trẻ Trung Ruồi đã cùng nhau hội ngộ trong một tiểu phẩm đặc biệt mang tên "Hái hoa dân chủ".

tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 1

Tại sân khấu của "Cuộc hẹn với tháng Ba", khán giả sẽ được sống lại không gian buổi chầu quen thuộc nhưng mang đậm hơi thở của sự sáng tạo và tính phản biện hài hước. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong bộ xiêm y Táo quân không chỉ đại diện cho một chương trình giải trí, mà còn là biểu tượng gắn liền với mái nhà VTV3 suốt chặng đường 30 năm qua. 

tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 2

Theo thông tin từ VTV, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là phong cách châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu của dàn Táo. Dù là một tiểu phẩm kỷ niệm, dàn nghệ sĩ vẫn giữ vững phong độ với sự tung hứng nhịp nhàng và những câu thoại "sắc lẹm" nhưng đầy duyên dáng.

tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 3

Trong không gian này, khán giả sẽ gặp lại một "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh thâm trầm, uy nghiêm; một Táo Xã hội Tự Long đầy biến hóa bên cạnh Táo Kinh tế Quang Thắng hóm hỉnh. Sự tinh ranh của "Táo lão làng" Chí Trung trong vai Táo Công chức kết hợp cùng sự điệu đà, sắc sảo của "đóa hồng duy nhất" Vân Dung trong hình tượng Táo Giáo dục đã khiến cả trường quay nhiều lần bùng nổ trong tiếng cười và những tràng pháo tay không dứt. 

tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 4
tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 5
tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 6

Đặc biệt, những câu hỏi lắt léo từ phía Ngọc Hoàng dành cho các Táo hứa hẹn sẽ tạo nên những màn ứng biến xuất thần, hứa hẹn tạo thành những "trend" mới trên mạng xã hội ngay sau khi phát sóng.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc hội ngộ này, ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Những dấu mốc đẹp đẽ rồi những hiệu quả công việc mà chúng ta đã làm được không quan trọng bằng việc phía trước chúng ta là cái gì. Chúng tôi mong muốn đây là dấu mốc để từ đó những người làm truyền hình nói chung và đội ngũ làm văn hóa giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng hướng đến những chương trình, những sản phẩm chất lượng hơn, tốt đẹp hơn".

tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 7
tao quan tro lai voi nhung cau thoai sac lem hua hen gay bao mang hinh anh 8

Tiểu phẩm không chỉ đem lại tiếng cười mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho kênh VTV3 - nơi đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho "gia đình Táo" suốt hơn hai thập kỷ qua. Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên, nhà báo và người dẫn chương trình tên tuổi đã từng gắn bó với khán giả của kênh.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: VTV
Tag: Táo quân tái xuất Cuộc hẹn với tháng Ba VTV3 30 năm NSND Quốc Khánh NSND Tự Long tiểu phẩm Hái hoa dân chủ
Tin liên quan

Dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ góp mặt tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026
Dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ góp mặt tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

VOV.VN - Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ được tổ chức lúc 20h tối nay (13/2), dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ Táo quân đình đám gồm Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung... cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Double2T, ST Sơn Thạch, Trang Pháp.

Dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ góp mặt tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

Dàn nghệ sĩ Táo quân sẽ góp mặt tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

VOV.VN - Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ được tổ chức lúc 20h tối nay (13/2), dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ Táo quân đình đám gồm Tự Long, Quang Thắng, Vân Dung... cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hòa Minzy, Double2T, ST Sơn Thạch, Trang Pháp.

VTV chính thức thông báo không có "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" Tết Bính Ngọ
VTV chính thức thông báo không có "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" Tết Bính Ngọ

VOV.VN - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức xác nhận chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" sẽ không được thực hiện trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

VTV chính thức thông báo không có "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" Tết Bính Ngọ

VTV chính thức thông báo không có "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" Tết Bính Ngọ

VOV.VN - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức xác nhận chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" sẽ không được thực hiện trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

NSND Quốc Khánh và 2 thập kỷ liên tục đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân
NSND Quốc Khánh và 2 thập kỷ liên tục đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân

VOV.VN - Dù dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Táo quân có nhiều thay đổi, vai diễn Ngọc Hoàng vẫn được đảm nhận bởi NSND Quốc Khánh, người gắn bó với nhân vật này suốt 21 năm qua.

NSND Quốc Khánh và 2 thập kỷ liên tục đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân

NSND Quốc Khánh và 2 thập kỷ liên tục đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân

VOV.VN - Dù dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Táo quân có nhiều thay đổi, vai diễn Ngọc Hoàng vẫn được đảm nhận bởi NSND Quốc Khánh, người gắn bó với nhân vật này suốt 21 năm qua.

