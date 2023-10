Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dịp Senl Đolta của đồng bào Khmer

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong những ngày Lễ Senl Đolta của đồng bào Khmer, vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch năm nay, đồng thời tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giới thiệu về thiên nhiên và con người Tri Tôn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, An Giang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao phục vụ người dân và du khách.

Hội đua bò năm nay quy tụ 56 đôi bò được tuyển chọn từ các đôi bò hay trong tỉnh tham gia tranh tài

Chương trình biểu diễn motor địa hình huyện Tri Tôn năm 2023 quy tụ khoảng 60 VĐV thuộc Câu lạc mô tô địa hình Việt Nam biểu diễn

Theo UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, dịp Lễ Đolta của đồng bào Khmer năm nay, UBND huyện sẽ phối hợp với các sở ban ngành và một số địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức các hoạt văn hóa, thể thao như: Chương trình văn nghệ, hoạt động triển lãm, quảng bá một số hình ảnh của địa phương và của tỉnh, tổ chức các trò chơi dân gian của đồng bào Khmer.

Bên cạnh đó sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là đặc sản của địa phương như gạo sữa Bảy núi, đường thốt nốt, tinh dầu chúc,… đồng thời còn giới thiệu nhiều món ăn truyền thống đặc trưng của vùng đất Bảy núi như gà đốt Ô Thum, ếch nướng, đu đủ đâm, bò nướng… và các loại chè thốt nốt, thốt nốt sữa, bánh bò thốt nốt, bánh cà tum... sẽ đem đến cho du khách thưởng thức những món ăn mang đậm nét văn hóa của đồng bào Khmer thật đặc sắc.

Đặc biệt có 2 sự kiện đó là, chương trình biểu diễn motor địa hình huyện Tri Tôn được tổ chức vào ngày 7/10 và Hội Đua bò Bảy núi tranh cúp THAG lần thứ 28 năm 2023 được tổ chức vào ngày 14/10 tới.

Đối với biểu diễn motor địa hình, đây là môn thể thao mang tính mạo hiểm cao và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Tri Tôn. Chương trình biểu diễn mô tô địa hình huyện Tri Tôn năm 2023 quy tụ khoảng 60 VĐV thuộc Câu lạc mô tô địa hình Việt Nam biểu diễn. Các VĐV biểu diễn lần này là những người được đào tạo bài bản về kỹ năng, kỹ thuật và có nhiều kinh nghiệm biểu diễn khắp nhiều nơi trong và ngoài nước hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, thú vị cho khán giả và người hâm mộ.

Vận động viên Nguyễn Minh Tú, đại diện Câu lạc bộ Mô tô địa hình Việt Nam cho biết: “Câu lạc motor địa hình Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Tri Tôn, cũng là lần đầu tiên tổ chức tại ĐBSCL; với mong muốn mang lại sự hào hứng, mới mẻ về bộ môn thể thao mạo hiểm đến với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh xem”.

Đến thời điểm này, địa phương đã tổ chức trang trí chỉnh sửa sân bãi nhằm tạo các chướng ngại vật mang tính hấp dẫn, mạo hiểm của bộ môn mô tô địa hình. Ngoài ra huyện còn chuẩn bị 30 drone biểu diễn phun khói màu và các chương trình nghệ thuật sôi động nhằm giúp chương trình càng thêm hấp dẫn, hào hứng.

Ông Trần Minh Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, Hội Đua bò Bảy núi tranh cúp THAG lần thứ 28 do huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức vào ngày 14/10/2023. Hội đua bò năm nay quy tụ 56 đôi bò được tuyển chọn từ các đôi bò hay trong tỉnh tham gia tranh tài, trong đó huyện Tri Tôn đăng ký tham dự 26 đôi bò chắc chắn sẽ mang đến nhiều trận tranh tài gay cấn, hấp dẫn, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách cũng như được sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu. UBND huyện Tri Tôn đã thành lập Ban tổ chức địa phương thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ cho Hội Đua bò như chỉnh trang sân bãi, cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ trật tự, lực lượng y tế. Công an huyện xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau khi kết thúc sự kiện.

Hội đua bò Bảy núi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang từ nhiều năm nay, được hai huyện Tri Tôn – Tịnh Biên luân phiên đăng cai tổ chức và luôn được nhân dân quan tâm, yêu thích, thu hút được nhiều du khách khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Trần Minh Giang, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết thêm: “Qua 28 lần tổ chức, có rất nhiều ý nghĩa to lớn, quảng bá hình ảnh của vùng Bảy núi nói chung, huyện Tri Tôn nói riêng, về hình ảnh, về phong tục tập quán của đồng bào tri tôn nói chung và đồng bào Khmer nói riêng thông qua những lễ hội dân tộc; các hoạt động này thu hút rất đông lương du khách trong và ngoài tỉnh, thậm chí là khách quốc tế. Các hoạt động văn hóa, thể thao tạo điểm nhấn cho tiền đề phát triển du lịch của Tri Tôn”.