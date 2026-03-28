“Tổ quốc bình yên”: Cuộc thi sáng tạo video lan tỏa điều tử tế

Thứ Bảy, 15:46, 28/03/2026
VOV.VN - Ngày 28/3, Lễ phát động cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên” năm 2026 do Bộ Công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đại biểu, nghệ sĩ cùng học sinh, sinh viên tham dự.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), đồng thời mở ra một không gian sáng tạo mang tính xã hội, nơi người trẻ có thể góp tiếng nói của mình vào việc lan tỏa những giá trị tích cực.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng An ninh nhân dân, trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng nhấn mạnh vai trò phối hợp của người dân trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một “mặt trận” mới với nhiều thách thức.

Lễ phát động cuộc thi diễn ra đồng thời ở Hà Nội và TP.HCM

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những sản phẩm truyền thông mà còn hướng tới việc khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ an ninh, trật tự. Ông nhấn mạnh: “Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm dự thi, mà còn là một thông điệp đầy trách nhiệm, một hành động thiết thực góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống”.

Tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Đại tá Từ Thị Thu Hoà, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cũng chia sẻ mong muốn được lắng nghe những góc nhìn mới mẻ từ người trẻ, đặc biệt là những sáng kiến sáng tạo trong việc nhận diện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo và thông tin xấu độc trên không gian mạng. Theo bà, mỗi tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khả năng “hóa thân” để truyền tải những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, với sản phẩm là video có thời lượng tối đa 5 phút. Các hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện hay motion graphic, xoay quanh các chủ đề như định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo.

Không chỉ là một sân chơi sáng tạo, cuộc thi còn hướng tới việc xây dựng một “mạng lưới phòng ngừa xã hội” rộng khắp, nơi mỗi cá nhân trở thành một “pháo đài tự bảo vệ”. Thông qua việc lan tỏa các nội dung tích cực, cuộc thi góp phần “phủ xanh” không gian mạng, từng bước hạn chế thông tin sai lệch, đồng thời củng cố niềm tin xã hội trong môi trường số.

Một điểm nhấn khác của cuộc thi là việc tôn vinh những hình ảnh đẹp, những con người bình dị trong đời sống thường ngày đang góp phần gìn giữ sự bình yên của xã hội. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân và lực lượng Công an, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững.

Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng: Sơ loại, Sơ kết và Chung kết, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9/2026. Vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi đến hết tháng 7/2026, sau đó lựa chọn các tác phẩm xuất sắc bước vào vòng tiếp theo. Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 tại Hà Nội.

Với thông điệp “Bình yên không đến từ sự thờ ơ, mà được vun đắp mỗi ngày từ trách nhiệm và niềm tin”, cuộc thi “Tổ quốc bình yên” không chỉ là hoạt động nghệ thuật mang tính cộng đồng mà còn góp phần nuôi dưỡng ý thức công dân, lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong đời sống đương đại.

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: cuộc thi video lan tỏa điều tử tế văn hóa số giá trị tích cực an ninh mạng Công an nhân dân học sinh sinh viên sáng tạo nội dung trách nhiệm công dân tổ quốc bình yên
Thể lệ cuộc thi viết chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"
Bộ VHTTDL vừa ban hành Thể lệ cuộc thi viết với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo, lan tỏa giá trị nhân văn
VOV.VN - Chiều 13/3, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”, đồng thời ra mắt album “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng Kinh Phật”.

22 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới"
VOV.VN - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí "Việt Nam trên hành trình đổi mới". Qua các vòng chấm điểm được tổ chức công tâm, khoa học, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 22 tác phẩm xuất sắc.

