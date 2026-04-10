Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

Thứ Sáu, 21:27, 10/04/2026
VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào ở Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào.

Tham dự Chương trình, có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, đại diện Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Liên bang Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại Chương trình, bà Vonekham Chueangmanivong, Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng bày tỏ lòng tự hào khi thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam không ngừng được tăng cường và phát triển đi vào chiều sâu. Đặc biệt, hồi đầu tháng 4 vừa qua, chuyến công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm các tỉnh Trung - Nam Lào đã để lại những dấu ấn hết sức tốt đẹp. Thành phố Đà Nẵng đã luôn dành sự ủng hộ quý báu, hiệu quả cho các địa phương Lào, cũng như quan tâm đến đời sống của lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng.

Da nang to chuc le hoi tet co truyen bunpimay lao hinh anh 1
Gian hàng phục vụ các món ăn, uống truyền thống của hai nước tại buổi Lễ
Da nang to chuc le hoi tet co truyen bunpimay lao hinh anh 2
Bà Vonekham Chueangmanivong, Tổng Lãnh sự CHDCND tại Đà Nẵng và ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thực hiện lễ tắm Phật

Phát biểu chúc mừng Tết cổ truyền nước bạn Lào, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Đà Nẵng khẳng định: Lãnh đạo thành phố luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh và trọng trách trong việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng với các tỉnh Trung - Nam Lào. Đây không chỉ là nghĩa vụ quốc tế mà còn là yêu cầu tất yếu để cùng nhau phát triển bền vững. Những năm qua, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực, kề vai sát cánh cùng các địa phương Lào để đưa các thỏa thuận hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Đà Nẵng đã và đang dành những nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ các địa phương Lào. Hàng năm, thành phố cấp nhiều suất học bổng toàn phần cho cán bộ, sinh viên các tỉnh Trung - Nam Lào. Hiện, thành phố Đà Nẵng đã nâng mức học bổng từ 50% lên 100% cho toàn bộ lưu học sinh các tỉnh Nam, Trung - Nam Lào và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2025 - 2026.

Da nang to chuc le hoi tet co truyen bunpimay lao hinh anh 3
Các trường Đại học ở Đà Nẵng cam kết tiếp tục trao học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nam - Trung Lào
Da nang to chuc le hoi tet co truyen bunpimay lao hinh anh 4
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tắm Phật và buộc chỉ tay chúc phúc

Trong lĩnh vực y tế, quốc phòng và an sinh xã hội, tình đồng chí giữa hai nước càng tỏa sáng trong gian khó. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các chương trình khám, chữa bệnh cho các địa phương của Lào. Gần đây nhất trong chuyến công tác của ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng các tỉnh Trung - Nam Lào thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ 6,7 triệu USD cho dự án xây dựng bệnh viện hữu nghị Đà Nẵng - Sekong.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Lễ hội hôm nay là một món quà tinh thần mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn gửi đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng.

“Chúng tôi hy vọng rằng, dù sống xa Tổ quốc nhưng thông qua Lễ hội với các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào, các đồng chí và các bạn Lào vẫn cảm nhận được quê hương đang ở gần, vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và cảm nhận được tình cảm nồng ấm, chân thành mà những người bạn, người đồng chí Việt Nam, thành phố Đà Nẵng dành cho mình. Tại Lễ hội Tết Bunpimay này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ tắm Phật, buộc chỉ cổ tay của người dân đất nước Triệu Voi để gửi đến nhau những lời chúc bình an, may mắn”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Da nang to chuc le hoi tet co truyen bunpimay lao hinh anh 5
Bà Vonekham Chueangmanivong, Tổng Lãnh sự CHDCND tại Đà Nẵng thực hiện nghi thức buộc chỉ tay cho ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Lễ hội Tết Bunpimay Lào  tại Đà Nẵng có sự tham gia của hơn 500 người và cùng thực hiện các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào như: Nghi thức buộc chỉ tay chúc phúc, cầu nguyện an lành; lễ tắm Phật, cùng gửi đến nhau những lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới; nhân dân Việt - Lào hòa chung điệu múa lăm vông hữu nghị. Các đại biểu cùng thưởng thức 25 tiết mục giao lưu văn hoá nghệ thuật đặc sắc và dùng các món ăn truyền thống, đậm nét đặc trưng của hai nước.

img_20260405_210007.jpg

Chia sẻ yêu thương với nhân dân tỉnh Sê Kông nhân dịp Tết Bunpimay

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 5/4, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sang thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Bộ CHQS TP. Đà Nẵng hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp Bộ CHQS tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào)

