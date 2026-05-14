中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM siết trách nhiệm nghệ sĩ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

Thứ Năm, 21:08, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật, đồng thời yêu cầu nghệ sĩ và các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức công dân và chuẩn mực ứng xử.

Theo thông tin cung cấp tại buổi họp báo định kỳ về tình hình KT-XH TP.HCM chiều 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội cũng như hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là những cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội, ngoài hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn có thể tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa nghệ thuật và nhận thức xã hội.

tp.hcm siet trach nhiem nghe si trong hoat dong van hoa nghe thuat hinh anh 1
Quang cảnh họp báo về tình hình KT - XH TP.HCM chiều 14/5

Do đó, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức biểu diễn nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, ngành chức năng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn và đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định liên quan.

Thời gian qua, TP.HCM cũng ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn thiếu chuẩn mực và quy tắc ứng xử trên môi trường số, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: quản lý hoạt động nghệ thuật nghệ sĩ TP.HCM Sở Văn hóa và Thể thao quy tắc ứng xử môi trường văn hóa biểu diễn nghệ thuật môi trường số trách nhiệm nghệ sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ
Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

Cú sốc ma túy từ vụ Miu Lê và lời cảnh tỉnh về “nước vui”, bóng cười với giới trẻ

VOV.VN - Việc ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Hải Phòng không chỉ gây sốc trong showbiz. Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng và quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy
Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

VOV.VN - Thông tin Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan nghi án ma túy tiếp tục khiến showbiz Việt xôn xao. Trước cô, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Công Trí, Chi Dân, Hữu Tín hay Châu Việt Cường cũng từng vướng bê bối ma túy, khiến sự nghiệp và hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy
Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng Công an Hải Phòng xác định ca sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) sinh năm 1991 cùng nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy

Sao Việt 11/5: Miu Lê tắt bình luận trang Tiktok trước khi có tin liên quan ma túy

VOV.VN - Lực lượng chức năng Công an Hải Phòng xác định ca sĩ Lê Ánh Nhật (Miu Lê) sinh năm 1991 cùng nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc