TP.HCM siết trách nhiệm nghệ sĩ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

Theo thông tin cung cấp tại buổi họp báo định kỳ về tình hình KT-XH TP.HCM chiều 14/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được triển khai thường xuyên nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội cũng như hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là những cá nhân có sức ảnh hưởng trong xã hội, ngoài hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các hành vi vi phạm pháp luật nếu được xác định không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn có thể tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa nghệ thuật và nhận thức xã hội.

Quang cảnh họp báo về tình hình KT - XH TP.HCM chiều 14/5

Do đó, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn và các đơn vị tổ chức biểu diễn nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, ngành chức năng yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn và đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định liên quan.

Thời gian qua, TP.HCM cũng ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn thiếu chuẩn mực và quy tắc ứng xử trên môi trường số, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật.