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Trao tặng sách Lược sử nước Việt bằng tranh cho các cơ quan Nhật Bản

Thứ Sáu, 17:25, 03/07/2026
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VOV.VN - Chiều 3/7, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, 200 cuốn sách Lược sử nước Việt bằng tranh, đã được Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt – Nhật (VJCE) trao tặng cho Cơ sở cải huấn Maebashi thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản, cùng một số Hiệp hội và cơ sở giáo dục của Nhật Bản.

Tham dự Lễ trao tặng 200 cuốn sách "Lược sử nước Việt" bằng tranh, về phía Việt Nam có ông Nguyễn Sáu – Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Vũ Thị Liên Hương – Trưởng Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bà Lê Thương – Giám đốc Trung tâm VJCE. Về phía Nhật Bản có bà Naito Mutsumi – Giám đốc Cơ sở cải huấn Maebashi, cùng đại diện các tổ chức hữu nghị, các trường đại học, doanh nghiệp, hội đoàn…

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Công sứ Nguyễn Sáu trao tặng sách cho bà Naito Mutsumi - Giám đốc Cơ sở cải huấn Maebashi.

Tại buổi lễ, thay mặt Trung tâm VJCE, bà Lê Thương đã trao tặng 200 cuốn sách “Lược sử nước Việt bằng tranh” cho Cơ sở cải huấn Maebashi. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Trạm sách cộng đồng Việt tại Nhật”, hướng tới xây dựng không gian đọc và tiếp cận sách tiếng Việt, góp phần hỗ trợ công tác giáo dục – cải tạo và tăng cường hiểu biết về văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Đặc biệt, hoạt động này còn được đánh giá là “liệu pháp chữa lành” cho những con người lầm đường, lạc lối.

Phát biểu tại chương trình, bà Naito Mutsumi – Giám đốc Cơ sở cải huấn Maebashi, bày tỏ lời cảm ơn đối với món quà ý nghĩa từ VJCE, đồng thời đánh giá cao giá trị nhân văn của hoạt động. Bà cho biết các đầu sách được trao tặng sẽ góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác giáo dục và hỗ trợ quá trình cải huấn tại đơn vị.

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Bà Lê Thương (giữa) - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản tặng sách cho các cơ qua, tổ chức của Nhật Bản.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những cuốn sách này sẽ được đón đọc một cách yêu thích, góp phần khuyến khích tinh thần nỗ lực để sớm hoàn thành thời gian cải tạo và mong muốn tái hòa nhập cộng đồng, quay về với quê hương. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục có những hoạt động đầy ý nghĩa trong tương lai”, bà Naito Mutsumi bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thương – Giám đốc Trung tâm VJCE, cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong các nỗ lực làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản. “Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn, và mong rằng những người Việt Nam tại Nhật Bản chấp hành pháp luật nước sở tại, quảng bá hình ảnh Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng muốn giới thiệu một Việt Nam thân thiện, có những con người biết sai, biết sửa”.

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Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, VJCE cũng tiến hành ký kết và trao đổi các biên bản ghi nhớ hợp tác với một số đối tác Nhật Bản, mở rộng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới triển khai các hoạt động thiết thực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt – Nhật (VJCE) và Trường Aoyama School of Japanese (Nhật Bản) nhằm phát triển chương trình giáo dục, phổ cập tiếng Nhật và kỳ thi năng lực tiếng Nhật cho trẻ em tại Việt Nam.

Ngọc Huân - Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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