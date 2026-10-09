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Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Thứ Sáu, 18:43, 09/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1953/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Quyết sách này phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ cho các bộ, ngành và địa phương nhằm đưa Luật (đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026 tại Luật số 17/2026/QH16) vào cuộc sống đồng bộ và hiệu quả từ ngày 1/3/2027.

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Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ảnh minh họa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và hội nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật từ năm 2026, tập trung vào cuối năm 2026 và trước thời điểm Luật có hiệu lực. Song song đó, công tác tập huấn nội dung mới, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, người làm việc tại các nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành sẽ được đẩy mạnh vào cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, các đơn vị liên quan gửi kết quả rà soát về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2026 để tổng hợp chung trong tháng 10/2026.

Kế hoạch nêu rõ tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết:

-  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 12/2026 (thay thế Nghị định số 195/2013/NĐ-CP) theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026.

- Thông tư hướng dẫn chuyên ngành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT trong tháng 1/2027.

- Bộ Tài chính chủ trì ban hành Thông tư quy định chế độ thù lao đối với người đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm lưu chiểu (thay thế Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT) trong tháng 1/2027.

Tất cả các văn bản này bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật từ ngày 1/3/2027.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, công bố công khai các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; cập nhật hệ thống dữ liệu và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chủ động tiếp nhận, xử lý đề nghị hướng dẫn áp dụng, hướng dẫn chuyên môn và kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 5, Điều 6 và Điều 8 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP; đăng tải và công khai kết quả xử lý theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định.

PV/VOV.VN
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