Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” tại Cần Thơ

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” gồm 70 hình ảnh do Bảo tàng TP. Cần Thơ thực hiện, giới thiệu về lịch sử, chủ quyền biển đảo Việt Nam trên biển Đông và những nét đẹp thanh bình của biển đảo Việt Nam

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” gồm 70 hình ảnh do Bảo tàng TP. Cần Thơ thực hiện, giới thiệu về lịch sử, chủ quyền biển đảo Việt Nam trên biển Đông, cũng như vị trí, vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... và những nét đẹp thanh bình của biển đảo Việt Nam; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những hoạt động thiết thực của cả nước nói chung, TP. Cần Thơ nói riêng hướng về biển đảo quê hương. Qua đó, giúp công chúng hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thế hệ trẻ về chủ quyền quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo của Tổ quốc; ghi nhận sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình.

Ban tổ chức cũng phối hợp cùng các nhà sưu tập tư nhân thực hiện Trưng bày chuyên đề “Âm thanh xưa”, với hơn 180 hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu âm thanh được sử dụng trong đời sống, xã hội, cũng như sử dụng trong kháng chiến (những thanh âm từ thiên nhiên, từ con người từ các thiết bị…). Tại không gian này, khách tham quan có thể cảm nhận sự tự hào khi nghe tiếng Bác Hồ đọc Bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945; tiếng kèn, tiếng nhạc văn công, tiếng loa phát thanh đọc tin giải phóng; tiếng kèn, tiếng đờn của bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử;…

Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH – TT và DL TP. Cần Thơ cho biết, âm thanh là vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc; trong cuộc sống, lao động sản xuất, âm thanh cũng rất đa dạng… Các âm thanh đan xen, hòa quyện như một bản hòa tấu rất thân quen, gần gũi tạo nên những giá trị thăng hoa, sáng tạo trong cuộc sống. Qua hoạt động trưng bày và triển lãm mong muốn gửi gắm, vun đắp cho các thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, hăng say sáng tạo, lao động, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Ông Trần Anh Huy, một trong những nhà sưu tập có hiện vật trưng bày tại chuyên đề “Âm thanh xưa” bày tỏ: "Hưởng ứng theo chuyên đề của Bảo tàng, tôi gửi những hiện vật là máy hát đĩa xưa, radio xưa… cùng với nhóm sưu tập đóng góp để cho chuyên đề phong phú hơn. Tôi sưu tập nhiều chủ đề, cảm thấy những hiện vật đã qua thời gian nên muốn giữ lại âm thanh xưa hay những bức ảnh xưa, để thể hệ sau biết được sự phát triển của xã hội từ sơ khai đến thời hiện đại bây giờ".

Dịp này, Bảo tàng TP. Cần Thơ cũng đặt không gian trải nghiệm số hóa di sản để mọi người tham quan online, hướng đến chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực thời gian tới.

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam - Đẹp và thanh bình” sẽ phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng từ ngày 29/8 đến ngày 29/9/2023. Trưng bày chuyên đề “Âm thanh xưa” mở cửa từ nay đến ngày 1/12 tới.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Không gian trưng bày chuyên đề "Âm thanh xưa" phát lời Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2/9/1945

Nhà sưu tập Trần Anh Huy bên hiện vật xưa đóng góp vào chuyên đề trưng bày tại Bảo tàng Cần Thơ

Những chiếc radio qua các thời kỳ được trưng bày tại Bảo tàng

Đầu phát dĩa than thời xưa được nhà sưu tập Lữ Gia góp vào chuyên đề trưng bày

Dàn nhạc ngũ âm thường được đồng bào dân tộc Khmẻ sử dụng trong những dịp lễ, hội

Các loại nhạc cụ và hình ảnh nghệ nhân, nghệ sĩ được giới thiệu trong chuyên đề trưng bày

Trưng bày chuyên đề "Âm thanh xưa" góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của dân tộc