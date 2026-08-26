Triển lãm mỹ thuật “Ký họa đô thị Đà Nẵng” trưng bày 69 tác phẩm của 20 họa sĩ thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Trong đó có 43 tác phẩm được tuyển chọn bổ sung vào Quỹ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng, góp phần hình thành nguồn tư liệu mỹ thuật trực quan về thành phố, phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản mỹ thuật.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "Ký họa đô thị Đà Nẵng"

Triển lãm nhằm lưu lại vẻ đẹp, diện mạo và nhịp sống của đô thị Đà Nẵng qua ngôn ngữ ký họa, tôn vinh những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Trao Giấy chứng nhận và hoa tặng các tác giả có tác phẩm được tuyển chọn bổ sung vào Quỹ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng.

Đà Nẵng hôm nay đang từng ngày chuyển mình, với những không gian đô thị hiện đại, những công trình mới, nhưng đồng thời vẫn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa và những giá trị đã được hình thành qua thời gian. Một cây cầu, một dòng sông, một tuyến phố, một công trình kiến trúc, một di tích hay một khoảnh khắc đời thường đều được ghi lại trực tiếp bằng đường nét, màu sắc và cảm xúc của người nghệ sĩ.

Du khách tham quan không gian triển lãm.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân, họa sĩ và khách du lịch đến xem. Triển lãm kéo dài từ ngày 26/8-15/9.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Hội Di sản Văn hoá thành phố Đà Nẵng bày tỏ cảm xúc: “Triển lãm đã để lại trong lòng công chúng những nét thăng hoa của thành phố Đà Nẵng trong kỹ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, Chùa Cầu Hội An, Cầu Rồng, Phố cổ Hội An và các bãi biển Đà Nẵng đã trở thành điểm nhấn để các họa sĩ đưa vào ký họa của mình, tạo ra một không gian văn hoá, vừa là văn hoá bảo tồn, giữ gìn, phát huy; đồng thời là văn hoá để Đà Nẵng trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch gần xa”.