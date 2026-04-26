中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trưng bày 100 tác phẩm về Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai

Chủ Nhật, 18:06, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ 24 đến ngày 26/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm “Bác Hồ với các dân tộc tỉnh Gia Lai”.

Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm tái hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Gia Lai hôm nay.

100 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được thiết kế theo mạch nội dung xuyên suốt gồm 4 phần.

Phần thứ nhất tập trung làm nổi bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là bản sao bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19/4/1946.

Phần thứ hai khắc họa tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua nhiều hình ảnh, tư liệu quý.

Triển lãm được tổ chức tại khuôn viên Quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku.

Tiếp nối mạch nội dung, phần thứ ba giới thiệu diện mạo Gia Lai hôm nay, phản ánh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, cùng các công trình tiêu biểu gắn với Bác Hồ.

Phần cuối tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong đời sống.

Thông qua các tư liệu và hình ảnh trưng bày, triển lãm giúp người xem tiếp cận một cách mạch lạc, trực quan về tư tưởng, tình cảm và những giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Các học sinh người Jarai tham quan triển lãm để hiểu thêm vềtình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Liên (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, thông qua triển lãm, người dân và du khách hiểu rõ hơn, thêm yêu mến, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc: “Có lẽ không riêng tôi, mà bất kỳ ai đã đến xem đều cảm thấy xúc động, tự hào về công lao và tình cảm Bác dành cho các dân tộc Tây Nguyên trong từng hơi thở và nhịp đạp trái tim. Tôi mong mọi người được chia sẻ, được lan toả những hình ảnh này”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: triển lãm trưng bày Bác Hồ gia lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc