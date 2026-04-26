Trưng bày 100 tác phẩm về Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai

Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm tái hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của Gia Lai hôm nay.

100 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được thiết kế theo mạch nội dung xuyên suốt gồm 4 phần.

Phần thứ nhất tập trung làm nổi bật tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với điểm nhấn là bản sao bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku ngày 19/4/1946.

Phần thứ hai khắc họa tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua nhiều hình ảnh, tư liệu quý.

Triển lãm được tổ chức tại khuôn viên Quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku.

Tiếp nối mạch nội dung, phần thứ ba giới thiệu diện mạo Gia Lai hôm nay, phản ánh những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, cùng các công trình tiêu biểu gắn với Bác Hồ.

Phần cuối tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong đời sống.

Thông qua các tư liệu và hình ảnh trưng bày, triển lãm giúp người xem tiếp cận một cách mạch lạc, trực quan về tư tưởng, tình cảm và những giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Các học sinh người Jarai tham quan triển lãm để hiểu thêm vềtình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Liên (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ, thông qua triển lãm, người dân và du khách hiểu rõ hơn, thêm yêu mến, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc: “Có lẽ không riêng tôi, mà bất kỳ ai đã đến xem đều cảm thấy xúc động, tự hào về công lao và tình cảm Bác dành cho các dân tộc Tây Nguyên trong từng hơi thở và nhịp đạp trái tim. Tôi mong mọi người được chia sẻ, được lan toả những hình ảnh này”.