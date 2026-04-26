Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn reo” tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

Chương trình là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 – 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Điểm nhấn của chương trình là phần tái hiện bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc thiểu số năm 1946. Những lời căn dặn về tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc tiếp tục được khẳng định là giá trị xuyên suốt, có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình nghệ thuật còn được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Không gian văn hóa Tây Nguyên được tái hiện sinh động qua tiếng cồng chiêng, nhạc cụ tre nứa, các làn điệu dân ca và hình tượng anh hùng Núp, biểu tượng của tinh thần đấu tranh bất khuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, cách đây 80 năm, bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku đã trở thành thông điệp lớn về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin và ý chí cách mạng trong buổi đầu lập nước.

Tái hiện bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku cách đây 80 năm.

Từ tư tưởng “các dân tộc đều là anh em ruột thịt, phải sống chết có nhau”, Người đã khẳng định đoàn kết là điều kiện để tồn tại, chiến đấu và phát triển; “đoàn kết thì mạnh, chia rẽ thì yếu”.

Không gian văn hóa Tây Nguyên được tái hiện sinh động tại chương trình nghệ thuật "Đại ngàn reo".

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tinh thần ấy tiếp tục là nền tảng để Gia Lai phát triển. Trong giai đoạn mới, Gia Lai xác định đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà phải được cụ thể bằng chính sách, hành động và kết quả, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Đêm hội giao lưu các dân tộc hôm nay với chủ đề "Đại ngàn reo" không chỉ là sự trình diễn văn hóa, mà còn là lời khẳng định: chúng ta khác nhau nhưng không tách rời nhau. Chúng ta đa dạng nhưng cùng chung một nền tảng. Kỷ niệm 80 năm sự kiện trọng đại này, điều quan trọng nhất không phải nhắc lại lời Người, mà thấm nhuần giá trị sâu sắc, trường tồn tư tưởng của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục hiện thực hóa bằng hành động và kết quả cụ thể với niềm tin mãnh liệt. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.