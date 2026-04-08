Trưng bày hiện vật phát thanh tái hiện dấu mốc lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam

Thứ Tư, 11:16, 08/04/2026
VOV.VN - Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026, không gian trưng bày “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý, tái hiện chặng đường phát triển của phát thanh Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

Trong chuỗi hoạt động của Liên hoan, từ 19h ngày 10/4, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra khai mạc trưng bày hình ảnh, hiện vật theo chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Không gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam tái hiện một phần lịch sử của các thế hệ người làm phát thanh, với hệ thống hình ảnh được thiết kế theo chiều cao tăng dần, gợi liên tưởng tới các cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành.

Hệ thống hiện vật phong phú, từ các thiết bị kỹ thuật phát thanh, thu thanh từ năm 1945 đến nay đến những kỷ vật quý, giúp công chúng trực tiếp chiêm ngưỡng và cảm nhận rõ hơn giá trị lịch sử của phát thanh Việt Nam. Nhiều tư liệu và hiện vật lần đầu được giới thiệu như chiếc micro Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để nói chuyện với đồng bào cả nước qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam tại phòng thu số 4 Phạm Ngũ Lão (Hà Nội); bộ sưu tập các loại micro phục vụ phóng viên tác nghiệp thu thanh lưu động và thu lời trong phòng thu; máy phát sóng Harris Gates HF20 - một trong hai máy phát sóng đã phát đi lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh ngày 30/4/1975, ghi dấu thời khắc lịch sử trọng đại của dân tộc.

Bộ sưu tập các loại micro

Bên cạnh hệ thống hình ảnh và hiện vật, không gian trưng bày còn tái hiện các dấu mốc lịch sử thông qua tư liệu âm thanh quý như Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 1946; lời chúc Tết năm 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh ngày 30/4/1975 cùng nhiều ca khúc đi cùng năm tháng. Sự kết hợp giữa hình ảnh, hiện vật và âm thanh mang đến trải nghiệm chân thực, sinh động về hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam.

Bộ sưu tập băng từ

Anh Lê Đức Vinh, chuyên viên Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, khu vực trưng bày tập trung giới thiệu các tư liệu, thiết bị tiêu biểu từ năm 1945 đến nay, trong đó những hiện vật giai đoạn đầu của ngành phát thanh được lựa chọn làm điểm nhấn. Không gian được thiết kế theo trục phát triển từ thấp đến cao, tái hiện các dấu mốc từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn hiện đại, giúp người xem hình dung rõ tiến trình lịch sử của ngành phát thanh Việt Nam.

“Ban tổ chức kỳ vọng mỗi người tham quan, đặc biệt là các thế hệ đi trước, có thể tìm lại những ký ức gắn với thời kỳ lịch sử của đất nước và sự phát triển của phát thanh Việt Nam, qua đó khơi dậy niềm tự hào về một chặng đường đã qua của ngành. Đối với thế hệ trẻ, không gian trưng bày giúp hiểu rõ hơn những phương tiện, thiết bị mà các thế hệ đi trước đã sử dụng trong thời kỳ chiến tranh để truyền tải thông tin, cổ vũ tinh thần quân và dân cả nước”, anh Lê Đức Vinh cho hay.

Trong không gian của thành phố di sản Hạ Long, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII không chỉ là ngày hội nghề nghiệp mà còn là điểm kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Từ tiếng nói đầu tiên vang lên năm 1945 đến các nền tảng phát thanh số hôm nay, phát thanh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin bền bỉ, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: trưng bày hiện vật phát thanh tái hiện dấu mốc lịch sử đài tiếng nói việt nam liên hoan phát thanh toàn quốc
