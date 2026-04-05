Quảng Ninh điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT phục vụ Liên hoan Phát thanh

Điểm nhấn của Liên hoan là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Thanh âm kỷ nguyên mới”, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Đêm diễn quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ "gạo cội" của Đài TNVN như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương và nhiều giọng ca trẻ đang được công chúng mếm mộ như Hoàng Bách, Hòa Minzy, Trúc Nhân,... hứa hẹn tạo nên không gian âm nhạc đa sắc.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có triển lãm giới thiệu về Đài Tiếng nói Việt Nam và báo chí Quảng Ninh; hội chợ OCOP và lễ hội ẩm thực tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh.

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh lên phương án đảm bảo an toàn giao thông cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc XVII năm 2026.

Để bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự từ sớm. Trung tá Nguyễn Xuân Phước, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết các phương án được xây dựng theo nhiều kịch bản, bảo đảm vừa phục vụ tốt các hoạt động của Liên hoan vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong thời gian cao điểm.

"Chúng tôi dự kiến sẽ bố trí khoảng 30 chốt của lực lượng cảnh sát giao thông. Cùng với đó khoảng 50 phương tiện gồm xe ôtô và xe mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông để tăng cường chốt phân làn từ xa cũng như là tuần tra, kiểm soát lưu động để phát hiện các bất cập về giao thông, các nguy cơ gây ùn tắc, nhằm đảm bảo cho concert diễn ra thành công, phục vụ nhân dân cũng như du khách đến tham dự, du lịch và đi lại trên địa bàn", theo Trung tá Nguyễn Xuân Phước.

Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản, Quảng Ninh kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ thúc đẩy du lịch, tiếp tục khẳng định điểm đến an toàn, chuyên nghiệp của sự kiện tầm cỡ quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, thân thiện tới bạn bè trong nước và quốc tế.