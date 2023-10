Tưng bừng khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Tày lần thứ nhất năm 2023

Đây là cơ hội quảng bá tới du khách nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc Tày trên địa bàn. Ba Chẽ là huyện miền núi ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người Tày chiến 15,67% với 2 nhóm Tày áo nâu và Tày áo đen. Kho tàng di sản văn hoá phong phú, đa dạng như như kiến trúc, trang phục, nghệ thuật then tính, tri thức dân gian về dược liệu… của đồng bào đã góp phần tạo nên bức tranh văn hoá riêng có của huyện Ba Chẽ.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày lần thứ nhất, Ngày hội Văn hoá - Thể thao các dân tộc huyện Ba Chẽ lần thứ V, năm 2023 được tổ chức tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ

Ông Hà Ngọc Tùng, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ba Chẽ khẳng định: Chính quyền và nhân dân huyện Ba Chẽ luôn giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hoá thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn: "Đây là năm đầu tiên huyện Ba Chẽ tổ chức phục dựng lại ngày hội văn hóa dân tộc Tày. Thông qua hoạt động này nhằm quảng bá giới thiệu nét đẹp của cộng đồng dân tộc Tày cũng như cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn gắn với các đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc trở thành sản phẩm du lịch trong thời gian tới của huyện Ba Chẽ".

Lần đầu được tham dự một Ngày hội của dân tộc mình, nghệ nhân hát Then Trần Thị Lường ở xã Thanh Lâm chia sẻ: "Huyện Ba Chẽ tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Tày có bà con ở khắp các xã trong huyện tới tham dự, tôi rất vinh dự được mời đến trình diễn nghi lễ then cầu an của người Tày. Bà con chúng tôi luôn đoàn kết làm theo gương Bác Hồ, cùng nhau bảo tồn văn hóa của dân tộc mình".

Điểm nhấn trong chương trình là “Liên hoan văn nghệ các dân tộc huyện Ba Chẽ” với sự tham gia của đồng bào dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ ở các thôn, xã trong huyện. Những tiết mục văn hoá mang đậm màu sắc của từng dân tộc ở đây đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho nhân dân và du khách.

Hoà mình trong không khí của ngày hội, anh Trần Quang Huy (TP Hạ Long) bày tỏ: "Tôi có dịp đi qua đây, tôi được thấy trang phục của người Tày ở đây khác so với các địa phương khác. Rất mong chính quyền tổ chức thêm nhiều sự kiện như này hơn nữa để chúng tôi được hiểu hơn về đồng bào các dân tộc thiểu số".

Ngày hội Văn hoá dân tộc Tày lần thứ nhất được tổ chức tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/10), Ngày hội còn có các hoạt động trưng bày, quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương; liên hoan văn nghệ các dân tộc huyện Ba Chẽ; thực hành nghi lễ Then và trình diễn kỹ năng nghề truyền thống của người Tày trên địa bàn…

* Một số hình ảnh tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày lần thứ nhất

Khuôn viên chợ trung tâm xã Đạp Thanh chật kín nhân dân và du khách.

Múa sư tử mèo tại đêm khai mạc. Theo quan niệm của người Tày, Nùng thì sư tử mèo là là linh vật vừa mạnh mẽ như "Chúa sơn lâm" vừa hiền lành và thuần hoá như loài mèo.

Tiết mục múa “Tắc Xình” tái hiện quá trình lao động sản xuất của bà con Sán Chỉ của xã Thanh Sơn.

Tiết mục Vằn hội chặp căn (Ngày hội gặp nhau) do chính tốp ca của thôn Bắc Cáp (xã Đạp Thanh) dàn dựng vào biểu diễn.