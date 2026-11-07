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Tuyên dương thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026

Thứ Bảy, 15:15, 07/11/2026
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VOV.VN - Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" và Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2026 đã thu hút hơn 10.800 bài dự thi của học sinh, cho thấy sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh và nhà trường, góp phần phát triển phong trào văn hóa đọc trong trường học.

 

Tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sáng nay (7/11), Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đề xuất Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch biểu dương 3 thí sinh đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng.

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" và Giải thưởng phát triển văn hóa đọc" năm 2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh các cấp học từ tiểu học đến trung học phô thông, nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt tiêu biểu có tình yêu với sách, có khả năng truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.

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Trao giải thưởng tặng học sinh đoạt giải cao tại cuộc thi

Cuộc thi đã thu hút hơn 10.800 bài dự thi, cho thấy sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh và nhà trường, góp phần phát triển phong trào văn hóa đọc trong trường học. Ban Tổ chức đã chọn 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Thư viện Đà Nẵng. Kết quả, 3 thí sinh đoạt giải “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” và 27 thí sinh đoạt giải “Văn hóa đọc”. Ban Tố chức chọn 6 trường học có thành tích nổi bật để trao giải, gồm 3 trường có số lượng học sinh tham gia đông và 3 trường có chất lượng bài dự thi tốt.

Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch thành phố đề xuất Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch biểu dương 3 thí sinh đoạt giải "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" gồm: Nguyễn Cao Tuệ Mẫn, Trường THPT Trần Nhân Tông (phường Cẩm Lệ); Huỳnh Mai Ngân Giang, Trường THCS Võ Chí Công (xã Tam Xuân) và  Hồ Nguyễn Thanh Ngân, Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu).

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Các em học sinh xem triểm lãm tại Lễ trao giải

Đây là năm thứ 8 Cuộc thi được tổ chức theo Đề án "Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong trường học, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo và từng bước xây dựng môi trường văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nhiều bài dự thi đã thể hiện tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sự sáng tạo của học sinh. Các em vừa chia sẻ những cuốn sách yêu thích và đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực như” phát triển sách nói hỗ trợ người khiếm thị, xây dựng câu lạc bộ đọc sách, tổ chức hoạt động giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trên nền tảng số... Đây là tín hiệu tích cực, các em vừa đọc để tiếp nhận trí thức và còn mong muốn chia sẻ, kết nối và đưa những giá trị từ sách vào cuộc sống.

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Ban tổ chức Cuộc thi trao tặng tủ sách cho các trường học

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tôi rất mừng vì chất lượng cuộc thi đảm bảo, có nhiều bài các em rất sáng tạo để phát triển và lan tỏa phong trào đọc sách đến với cộng đồng, gia đình và bạn bè trong lớp. Năm nay dù đã là mùa thứ 8 rồi nhưng cuộc thi vẫn chưa hết sức nóng. Các em rất hào hứng, nhiệt huyết. Chúng tôi cũng mong rằng, mỗi em chỉ cần đọc một cuốn sách thôi thì đã là thành công trong việc lan tỏa phong trào đọc sách”.

Đình Thiệu-VOV-Miền Trung
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