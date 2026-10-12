English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Từ một thư viện thiếu sách đến khát vọng nối dài văn hóa đọc

Thứ Hai, 10:58, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi video ngắn ngày càng chiếm nhiều thời gian giải trí, việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em trở thành một thách thức. Tại miền núi Phú Thọ, một thư viện mới vẫn thiếu học liệu. Từ những khoản tiền tiết kiệm, nhóm học sinh Hà Nội đã khởi xướng dự án đưa sách và lan tỏa văn hóa đọc đến vùng khó khăn.

Có thư viện rồi nhưng sách vẫn còn thiếu

Tháng 9/2026, Trường Tiểu học Khả Cửu, xã Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ được đón nhận một thư viện mới khang trang, trang bị bàn ghế, điều hòa. Thế nhưng, phía sau những giá sách vẫn còn một khoảng trống: Nguồn học liệu phục vụ nhu cầu đọc, khám phá của học sinh chưa phong phú.

tu mot thu vien thieu sach den khat vong noi dai van hoa doc hinh anh 1
Nhóm dự án "Lan tỏa tri thức từ tủ sách dùng chung" đến trường Tiểu học Khả Cửu, xẫ Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ tặng sách

Khả Cửu là xã miền núi rộng hơn 148 km², với trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường và Dao. Địa bàn rộng, nhiều thôn bản xa trung tâm, điều kiện kinh tế và giao thông còn khó khăn khiến việc tiếp cận các nguồn học liệu ngoài nhà trường của trẻ em không dễ dàng.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Đỗ Minh Lượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khả Cửu, thừa nhận nguồn sách báo, tài liệu tại thư viện các trường vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn do điều kiện kinh tế hạn chế. Câu chuyện tại Khả Cửu phản ánh một vấn đề lớn hơn: Xây dựng một thư viện có thể hoàn thành bằng một khoản đầu tư, nhưng xây dựng văn hóa đọc đòi hỏi nguồn sách, người hướng dẫn và sự đồng hành lâu dài.

Báo cáo UNICEF công bố tháng 12/2025, dựa trên khảo sát 53 dân tộc thiểu số năm 2024, cho thấy gần một phần ba trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam sống trong tình trạng nghèo đa chiều, trong đó tiếp cận thông tin là một trong những lĩnh vực thiếu hụt đáng kể.

tu mot thu vien thieu sach den khat vong noi dai van hoa doc hinh anh 2
Nguồn sách báo, tài liệu tại thư viện các trường vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn do điều kiện kinh tế hạn chế

Một nghiên cứu công bố tháng 2/2026 của nhóm tác giả Trường Đại học Cần Thơ, khảo sát 140 học sinh lớp 5 và 12 giáo viên tại một trường tiểu học, cho thấy phần lớn học sinh nhận thức được lợi ích của sách, nhưng tần suất và thời lượng đọc còn thấp, thói quen chưa bền vững. Những kết quả này cho thấy văn hóa đọc cần được nuôi dưỡng bằng môi trường và phương pháp phù hợp, không chỉ bằng lời kêu gọi đọc sách

233 đầu sách mới từ những đồng tiền dành dụm

Giữa những trăn trở ấy, Lê Huy Anh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Mỹ Đình (Hà Nội), cùng bạn bè tại các trường Kim Liên và Chu Văn An đã khởi xướng dự án “Lan tỏa tri thức từ tủ sách dùng chung”. Tình yêu sách của Huy Anh bắt đầu từ những câu chuyện mẹ kể, những cuốn sách bố mẹ mua và những lần đọc sách trong thư viện. Từ sách, em khám phá kinh tế, khởi nghiệp, quản trị và dần nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình. “Em nhận ra rằng, đằng sau mỗi con số, mỗi quyết định đều có cả một câu chuyện về con người, về cách nhìn nhận vấn đề”, Huy Anh chia sẻ.

tu mot thu vien thieu sach den khat vong noi dai van hoa doc hinh anh 3
Không chỉ trao sách, các thành viên còn trực tiếp đọc sách, trò chuyện và khuyến khích các em nhỏ đặt câu hỏi

Nhưng thay vì chỉ tích lũy tri thức cho bản thân, nam sinh muốn chia sẻ cơ hội ấy với những bạn nhỏ chưa có điều kiện tiếp cận nhiều sách. Ý tưởng được bạn bè hưởng ứng. Các thành viên dành dụm từ tiền ăn sáng, tiền lì xì Tết, gom góp để mua sách. Điều đặc biệt, toàn bộ sách được trao tặng đều là sách mới. Ngày 10/10/2026, thông qua sự kết nối của phụ huynh, nhà giáo và những người quan tâm đến giáo dục, 233 đầu sách đã được đưa đến Trường Tiểu học Khả Cửu.

Không chỉ trao sách, các thành viên còn trực tiếp đọc sách, trò chuyện và khuyến khích các em nhỏ đặt câu hỏi. Qua đó, việc đọc trở thành hoạt động giao lưu, khám phá và kết nối học sinh giữa hai vùng miền. “Biết đâu, trong số những cuốn sách này, sẽ có một cuốn khiến bạn học sinh nào đó tò mò hơn về kinh tế, yêu thích những con số, những câu chuyện khởi nghiệp”, Huy Anh bày tỏ.

Theo Trưởng nhóm dự án, hoạt động tại Khả Cửu không phải điểm dừng. Nhóm mong muốn tiếp tục kết nối thêm học sinh, mở rộng mô hình tủ sách dùng chung đến những trường còn thiếu nguồn học liệu. Điều đáng quý không nằm ở số tiền hay quy mô ban đầu, mà ở cách những người trẻ chủ động nhận diện một nhu cầu xã hội, kết nối nguồn lực và biến ý tưởng thành hành động.

Để những tủ sách không chỉ đẹp trong ngày trao tặng

Đánh giá về dự án, ông Đỗ Minh Lượng cho rằng những đóng góp trong khả năng của học sinh thành thị tuy nhỏ, nhưng khi đến với các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa lại có ý nghĩa thiết thực. “Nếu các dự án của các bạn cứ triển khai như thế thì sẽ nhân lên và lan tỏa được nhiều giá trị văn hóa đọc đến học sinh, đặc biệt là trẻ em nông thôn và học sinh ở vùng khó khăn”, ông Lượng chia sẻ.

tu mot thu vien thieu sach den khat vong noi dai van hoa doc hinh anh 4
Thầy Đỗ Minh Lượng chụp ảnh cùng trưởng nhóm dự án 

Ở góc độ chuyên môn, TS Trịnh Cam Ly, công tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông tại TP.HCM, từng nhấn mạnh tại một tọa đàm về văn hóa đọc tháng 4/2026 rằng không thể ngăn trẻ tiếp xúc với công nghệ, nhưng có thể định hướng trẻ sử dụng công nghệ để học tập. Theo bà, sách giấy có giá trị đặc biệt đối với trải nghiệm đọc sâu, khả năng tập trung và tư duy bền vững.

Vấn đề vì thế không phải đặt sách đối lập với công nghệ, mà là tạo ra môi trường để trẻ biết lựa chọn thông tin, đọc có chiều sâu và suy nghĩ độc lập. Theo kết quả PISA 2022 của OECD, khoảng 77% học sinh Việt Nam ở độ tuổi 15 đạt mức năng lực đọc tối thiểu, nhưng chỉ 1% đạt nhóm năng lực đọc cao nhất. Dù cần thận trọng khi so sánh quốc tế, kết quả vẫn gợi mở yêu cầu nâng cao chất lượng đọc hiểu, thay vì chỉ dừng ở khả năng đọc chữ.

Đáng chú ý, Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 13/6/2026 đặt mục tiêu đến năm 2030, mức đọc bình quân đạt 7 - 8 bản sách/người/năm; đồng thời yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận sách tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tăng cường liên kết giữa gia đình, nhà trường, thư viện, cộng đồng.

tu mot thu vien thieu sach den khat vong noi dai van hoa doc hinh anh 5
Mỗi tủ sách cần được đánh giá không chỉ bằng số sách trao tặng, mà còn bằng số học sinh tiếp cận, lượt mượn đọc và những hoạt động giúp hình thành thói quen tự học.

Từ câu chuyện Khả Cửu, có thể hình dung một mô hình thiết thực: Trường học vùng khó khăn xác định nhu cầu; học sinh, gia đình và các tổ chức tại đô thị đóng góp nguồn lực; nhà trường tổ chức hoạt động đọc, luân chuyển sách và theo dõi hiệu quả sử dụng. Mỗi tủ sách cần được đánh giá không chỉ bằng số sách trao tặng, mà còn bằng số học sinh tiếp cận, lượt mượn đọc và những hoạt động giúp hình thành thói quen tự học. 233 đầu sách của Huy Anh và những người bạn chưa thể giải quyết bài toán thiếu học liệu ở miền núi nhưng dự án đã cho thấy một cách làm có thể nhân rộng, nơi chính học sinh trở thành người kết nối và lan tỏa tri thức.

da-nang-dang-trien-khia-nhieu-chinh-sach-dao-tao-thu-hut-nhan-luc-chat-luong-cao.jpg

Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

 

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quyết sách mới cho ngành hóa dược: Làm chủ công nghệ, tự chủ nguồn thuốc
Quyết sách mới cho ngành hóa dược: Làm chủ công nghệ, tự chủ nguồn thuốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình).

Quyết sách mới cho ngành hóa dược: Làm chủ công nghệ, tự chủ nguồn thuốc

Quyết sách mới cho ngành hóa dược: Làm chủ công nghệ, tự chủ nguồn thuốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình).

Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài
Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài

Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút người tài

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng xây dựng chính sách ưu đãi để thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Nóng thế giới hôm nay 9/10: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran
Nóng thế giới hôm nay 9/10: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran; Mỹ tiết lộ thiệt hại ở Kuwait trong cuộc chiến với Iran; Litva sẽ điều 100 binh sĩ đến biên giới giáp 'điểm nóng' Kaliningrad...

Nóng thế giới hôm nay 9/10: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran

Nóng thế giới hôm nay 9/10: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: 25 quốc gia thay đổi chính sách sau chiến sự Mỹ - Iran; Mỹ tiết lộ thiệt hại ở Kuwait trong cuộc chiến với Iran; Litva sẽ điều 100 binh sĩ đến biên giới giáp 'điểm nóng' Kaliningrad...

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục