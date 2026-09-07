Văn hóa là cầu nối tăng cường gắn kết Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon đã tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc.

Chiều cùng ngày, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ của Hàn Quốc.

Cùng tham dự có bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa.

Thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc, hai Phu nhân đã cùng tham quan các khu vực trưng bày, tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc hội Hàn Quốc cũng như tiến trình lập pháp của nước này. Đây là dịp để hai Phu nhân tăng cường tiếp xúc, trao đổi về những mối quan tâm chung, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị song phương ngày càng thực chất và bền vững.

Phu nhân thăm bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc

Phu nhân Cho Mi-seon giới thiệu với Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga những nét nổi bật trong không gian trưng bày, chia sẻ về lịch sử hoạt động nghị viện và các giá trị dân chủ được bảo tồn, giới thiệu tới công chúng Hàn Quốc.

Bày tỏ vui mừng được tới thăm bảo tàng, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đánh giá cao những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ tại đây. Hoạt động này là cơ hội ý nghĩa giúp Phu nhân tìm hiểu thêm về đất nước, con người Hàn Quốc, từ đó góp phần bồi đắp sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong không khí thân mật, hai Phu nhân đã chia sẻ những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội; đồng thời trao đổi về các hoạt động hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc là không gian văn hóa - lịch sử quan trọng, góp phần đưa các giá trị và hoạt động của cơ quan lập pháp đến gần hơn với công chúng.

Những cây cầu đặc biệt kết nối Việt Nam - Hàn Quốc

# Tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng các doanh nghiệp, lãnh đạo các hiệp hội thiết kế, thời trang, thủ công mỹ nghệ, thắt nút chỉ và các nhân sĩ văn hóa của Hàn Quốc vào chiều 7/9, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc và cá nhân Chủ tịch Samuel Chung trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời khẳng định văn hóa là cầu nối, chất xúc tác quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nhấn mạnh, thời gian qua, giao lưu nhân dân Việt - Hàn phát triển rất sôi động; cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam ngày càng đông đảo, trong đó khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn đang là những cầu nối rất đặc biệt.

Tại Việt Nam, “Làn sóng Hàn Quốc” phát triển mạnh mẽ, được đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ, yêu mến và đón nhận. Âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ẩm thực và các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc đã trở nên rất quen thuộc. Du khách Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều tại Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt; trong khi các “khu phố Hàn Quốc” hình thành và phát triển nhộn nhịp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Phu nhân chia sẻ, khi đặt chân tới Seoul, việc dễ dàng bắt gặp nhiều nhà hàng Việt Nam với phở, bánh mì, cùng hình ảnh tà áo dài, nón lá... là minh chứng rõ nét cho thấy ẩm thực và văn hóa Việt Nam cũng được người dân Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Đề cập tới con số ấn tượng năm 2025 với gần 5 triệu lượt khách du lịch qua lại giữa hai nước, hơn 4 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam và khoảng 500 nghìn lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc, Phu nhân đánh giá cao sự đóng góp của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc thông qua việc tích cực tổ chức các sự kiện xúc tiến như Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam và các chương trình biểu diễn thời trang.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga mong muốn thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tổ chức thêm nhiều hoạt động quảng bá văn hóa phong phú, giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và con người của nhau; đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung trân trọng cảm ơn Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã dành sự quan tâm tới hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước và tham dự hoạt động ý nghĩa này. Ông bày tỏ niềm vinh dự và tin tưởng rằng với sự quan tâm của Phu nhân, mối quan hệ giao lưu văn hóa song phương sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Samuel Chung nhấn mạnh, sự kiện hôm nay không chỉ đơn thuần là buổi gặp mặt, mà còn là khởi điểm để các nhân sĩ văn hóa, nghệ nhân truyền thống Hàn Quốc tiếp tục sang thăm Việt Nam, tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động giao lưu.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc như thưởng lãm sản phẩm khảm trai, thủ công mỹ nghệ và làm phụ kiện trang trí trang phục Hanbok.

Cảm ơn các thành viên của Hiệp hội, Phu nhân chia sẻ những hoạt động trải nghiệm thực tế này giúp bà hiểu sâu sắc hơn về nét đẹp văn hóa, đất nước và con người xứ sở Kim chi.

Nhấn mạnh hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ mong muốn được đón tiếp các doanh nghiệp, nghệ nhân Hàn Quốc tới Việt Nam để giao lưu, kết nối chặt chẽ hơn với giới nghệ nhân, doanh nghiệp trong nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

* Một số hình ảnh của đoàn công tác