“Cây vĩ cầm Ave Maria”: Quá khứ đau thương được vẽ bằng âm nhạc

Wings Books - Thương hiệu sách trẻ của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt tiểu thuyết "Cây vĩ cầm Ave Maria" (tựa gốc: Ave Maria no Violin) của nữ văn sĩ Kagawa Yoshiko. Đây là tác phẩm từng đạt giải vàng Huân Chương Sakura, giải thưởng thường niên của Hiệp hội thư viện trường học Nhật Bản.

Cổ vũ các bạn trẻ tìm và hiểu về lịch sử để trân trọng hòa bình và hiện tại, tác giả Yoshiko đã sáng tạo nên câu chuyện về cây vĩ cầm Ave Maria dựa trên những sự kiện lịch sử hoàn toàn có thật xảy ra ở Trại hủy diệt Auschwitz. Với âm nhạc là chất liệu và biểu tượng xuyên suốt, tác phẩm ẩn chứa thông điệp sâu sắc, “Âm nhạc sẽ cứu rỗi con người khỏi trái tim tà ác”.

Câu chuyện của “Cây vĩ cầm Ave Maria” mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô bé 14 tuổi Murakami Asuka (sống ở vùng ngoại ô Shikoku, Nhật Bản) với cây vĩ cầm phát ra âm thanh kì lạ ở một cửa hàng nhạc cụ. Đó là đồ vật của Hannah Janssen, cô bé người Do Thái từng là thành viên dàn nhạc ở Trại tập trung Auschwitz từ năm 1933. Số phận đã run rủi để Asuka gặp được Paul Kanzas, chỉ huy dàn nhạc người Ba Lan, cũng là người biết được bí mật của cây vĩ cầm Ave Maria. Khi câu chuyện về cây đàn Ave Maria được kể lại, cũng là lúc số phận và cuộc đời của Hannah được hé mở, với tất cả những sự thật tàn khốc và buồn thương nhất... Từ một cô bé người Do Thái có cuộc sống êm đềm, cả gia đình em bị truy lùng, tàn sát. Hannah buộc phải lớn lên can trường, sống sót trong Trại hủy diệt.

Tác phẩm gồm năm chương, với ngôi kể của nhiều nhân vật khác nhau, mỗi người đều nắm giữ một mảnh ghép tạo nên bức tranh về số phận của cây đàn Ave Maria, của Hannah, Asuka và những người có mối duyên kì lạ với cây vĩ cầm Ave Maria.

Tác giả Kagawa Yoshiko chia sẻ: “Chủ đề của tác phẩm này là âm nhạc. Tôi mong muốn tác phẩm của mình sẽ đem đến một cách nhìn khác về ý nghĩa của văn hoá. Xa hơn nữa, tôi mong các bạn đọc có thể cùng suy ngẫm tới sự tồn tại nên có của văn hoá âm nhạc sao cho có ý nghĩa nhất trong tương lai.”

Năm 2014, “Cây vĩ cầm Ave Maria” đã được chọn làm đề tài cho cuộc thi viết cảm tưởng về các tác phẩm văn học dành cho thanh thiếu niên toàn quốc lần thứ 60 tại Nhật Bản./.