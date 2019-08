Cuộc đời nữ nhà văn da màu Toni Morrison qua những bức ảnh quý

Năm 2010, nữ nhà văn được trao tặng giải Officier of the Légion trong một buổi lễ tại Bộ Văn hóa ở Paris.

Năm 2012, nữ văn sĩ Toni Morrison nhận Huân chương Tự do của Tổng thống do ông Obama trao tặng.

Năm 2019, sau 4 năm vắng bóng từ khi xuất bản những tác phẩm gần nhất: "Home"; "God Help the Child", ở độ tuổi 88, Toni Morrison quay trở lại với độc giả với cuốn sách "The source of self-regard". Cuốn sách được ví như bản hòa tấu của giai điệu nhạc jazz xưa nhưng không hề cũ mòn, trái lại làm trỗi dậy trong thời đại của những huyên náo, nỗi buồn và chiến tranh. Cũng bằng những lí lẽ thấu suốt, mạnh mẽ và văn phong trau chuốt, tác phẩm đã truyền tải thông điệp về nuôi dưỡng tư duy, cách ứng xử và tâm hồn con người.