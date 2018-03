Ma Văn Kháng và tập truyện ngắn Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ

Tuyển tập truyện ngắn Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ được chọn lọc 15 truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng, viết về tình yêu và người phụ nữ trong tình yêu.

Với bút lực dồi dào của một cây bút văn xuôi lão luyện đã đoạt nhiều giải thưởng văn học lớn của quốc gia và khu vực, mỗi truyện ngắn của Ma Văn Kháng luôn có sức nén của đời sống, chứ không chỉ dừng ở định lượng “nhát cắt” của thể loại này.

Tập truyện ngắn "Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ".

Truyện ngắn của ông sống động và đậm chất đời thường, ngay cả khi viết tập trung về đề tài lãng mạn là tình yêu. Dưới ngòi bút Ma Văn Kháng, “Tình yêu, cái thứ tình cảm cao siêu ấy trước nay cứ tưởng nó chỉ là thứ sở hữu đặc quyền của những ông hoàng bà chúa, của những công tử tiểu thư, của các bậc đại gia, các đấng thượng lưu trí thức, của những kẻ có học, chí ít cũng là của những kẻ có cơm no áo ấm, gia cảnh đề huề. Cứ tưởng nó là thứ đặc sản của một đời sống tinh thần thuộc đẳng cấp cao. Hoá ra là không phải. Hoá ra nó còn là thứ tình cảm của Thị Nhi và Nhóc Giẳng, hai cái cá thể bất thành nhân dạng, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, những kẻ sống lam lũ, lầm than, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, bị coi là hạng tiện dân, không ai thèm để tâm tới. Tình yêu! Hoá ra nó là tài sản chung của nhân loại. Nó là thuộc tính của những kẻ mang danh tính là con người!” (Trích truyện ngắn Bãi vàng).

Với quan điểm giản dị mà nhân văn đó, những nàng thơ trong tập truyện này của ông từ những người bé mọn như cô thanh niên xung phong quá lứa nhỡ thì, người đàn bà góa, ả gái tiêu khiển nơi bãi vàng,... đến những người phụ nữ sang cả trí thức, trưởng giả... đều đắm chìm trong tình yêu hoặc thứ tưởng là tình yêu.

Hầu hết các nhân vật nữ của Ma Văn Kháng hừng hực thứ sức sống phồn thực, bản năng; khao khát cháy bỏng được khẳng định bản thân, đến mức đôi khi thành ích kỷ và tàn nhẫn; song sâu thẳm vẫn trở về kiếp đàn bà đa đoan, nhân hậu.

Đọc những câu chuyện tình trong cuốn sách, người đọc sẽ thấy gần gũi như nó xảy ra ngay trong khu phố mình ở, chuyện nghe kể từ người quen bạn bè; từ bộ phim trên màn ảnh nhỏ... Những câu chuyện được xây dựng trên cái phông nền phảng phất không khí xưa cũ thời bao cấp, song những vấn đề tác giả hóm hỉnh ẩn ý lại đậm chất hiện sinh mà người hiện đại trong những mối quan hệ hiện đại đều ít nhiều soi thấy mình trong đó./.

Nhà văn Ma Văn Kháng - Sinh năm 1936, tại Hà Nội. - Giải thưởng Văn học ASEAN 1998; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2001; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật 2012 Tác phẩm chính: - 18 tiểu thuyết. Trong đó có: Đồng bạc trắng hoa xòe, Mùa lá rụng trong vườn, Một mình một ngựa, Chuyện của Lý, Người thợ mộc và tấm ván thiên, Chim én liệng trời cao... - 20 tập truyện ngắn. Trong đó có: Móng vuốt thời gian, Trăng soi sân nhỏ, Heo may gió lộng, Một chiều giông gió, Cuộc đấu của gà chọi, Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ… - Bút ký và tiểu luận: Phút giây huyền diệu; Nhà văn, anh là ai? - Hồi ký: Năm tháng nhọc nhằn, Năm tháng nhớ thương.

